Ghelamco-baas helpt Van der Valk aan spotgoedkope grond in Gent

Door een beslissing van de stad uit 1989 én Ghelamco-topman Paul Gheysens betaalt de hotelketen 370 euro per jaar voor de Gentse toplocatie.

Het Gentse stadsbestuur zet het licht op groen voor de komst van de bekende Nederlandse hotelketen Van der Valk naar een grote nieuwbouw naast de Ghelamco Arena, de thuishaven van de voetbalclub AA Gent. Het hotel wachtte al bijna twee jaar in casco op een uitbater.

Om de grondprijs nu nog op te trekken, moest zowel Gent als ondernemer Paul Gheysens akkoord gaan. Die laatste weigerde.

Opvallend is de spotprijs die Van der Valk betaalt voor de grond waarop het hotel staat. Die is eigendom van de stad Gent, maar de hotelketen betaalt amper 370 euro per jaar om er de volgende 70 jaar via een erfpacht gebruik van te maken. Een habbekrats, gezien de topligging. De kantoortorens van het bouwbedrijf Ghelamco in de buurt behoren bij de duurste van Gent.

Het stadsbestuur zegt met handen en voeten gebonden te zijn aan een erfenis uit de jaren tachtig. In 1989 besliste de stad de grond waar vandaag de Ghelamco Arena op staat, destijds een niemandsland, via erfpacht te verhuren aan een nv die er een bedrijvencentrum zou uitbouwen. De prijs werd voor 99 jaar vastgelegd op 8.075 Belgische frank per jaar. Vandaag is dat bedrag geïndexeerd tot 370,03 euro.

Hoofdrol voor Paul Gheysens

Een aanpassing van de vergoeding vergt een akkoord van beide partijen. En daar duikt de vastgoedondernemer Paul Gheysens op. De erfpacht is al lang niet meer in handen van de nv die het bedrijvencentrum destijds bouwde, maar van Ring Hotel, een dochter van Ghelamco, Gheysens bouwbedrijf.

Gheysens legde de hand op de gronden toen hij in de bouw van het voetbalstadion stapte. Om de grondprijs nu nog op te trekken, moest zowel Gent als Gheysens akkoord gaan. De vastgoedondernemer weigerde, waardoor het hotel bijna twee jaar leeg stond.