Groen licht voor omstreden vakantiepark Terhills

De stad Dilsen-Stokkem heeft vrijdag een omgevingsvergunning afgeleverd voor een nieuw vakantiepark op de voormalige mijnsite Terhills. Dat heeft de Limburgse investeringsmaatschappij LRM, de eigenaar van de gronden, bekendgemaakt.

Over de komst van Terhills is al een tijd veel te doen. Vorige maand kwam het vakantiepark opnieuw uitgebreid in het nieuws door de kritiek van Groen dat er waardevolle bossen moeten wijken voor de bouw van het park. De partij haalde toen fors uit naar minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). Die had het echter over stemmingmakerij omdat ze niet betrokken is bij de beslissingen rond Terhills.

De omgevingsvergunning werd toegekend op basis van een unaniem gunstig advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie en na een akkoord tussen Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) en de LRM over de versterking van het wandelaanbod ter plaatse.



De LRM heeft als opdracht om de voormalige mijnsite van Eisden met haar uniek industrieel erfgoed om te vormen tot een 'bovenregionale' toeristische bestemming. Reeds in 2002 was er in het Masterplan Nationaal Park Hoge Kempen sprake van een hoogkwalitatieve verblijfsrecreatie op deze site.

In 2011 werd aan de hand van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) 219 hectare industrieterrein omgevormd tot natuur (100 ha) en recreatie (119 ha). Overheden, administraties en stakeholders maakten toen al afspraken over de verdere ontwikkeling en concrete invulling van het gebied. Het Terhills resort past binnen dat afgesproken herbestemmingsplan. Langs de grote grindplas, in recreatiegebied, zal LRM een vakantiepark bouwen worden met 250 vakantievilla’s.

Lydia Peeters, de burgemeester van Dilsen-Stokkem zegt dat het feit dat een unaniem gunstig advies werd afgeleverd bewijst 'dat er geen juridische obstakels zijn en dat er een breed draagvlak is voor dit project'.