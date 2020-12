Grote meerderheid van schuldeisers Neckermann keurt reorganisatieplan goed

Begin dit jaar was Neckermann klaar om een doorstart te maken, maar dat was buiten het coronavirus gerekend.

De schuldeisers van Neckermann hebben maandag met een grote meerderheid voor het reorganisatieplan gestemd dat het bedrijf heeft voorgelegd in de ondernemingsrechtbank van Waals-Brabant. Slechts negen van de 119 schuldeisers stemden tegen het plan.

Eind oktober vroeg Neckerman bescherming tegen schuldeisers aan bij de ondernemingsrechtbank in Nijvel, nadat het bedrijf tevergeefs staatssteun had gevraagd. De reisorganisator zei toen dat hij extra tijd wilde om financiële steun te vinden en de schulden te heronderhandelen met zijn schuldeisers, en benadrukte niet failliet te zijn.

Het huidige Neckermann is ontstaan na het faillissement van Thomas Cook. De Spaanse reisorganisatie Wamos Group nam 62 van de 91 reiswinkels over en plaatste die onder het uithangbord van Neckermann, dat een dochtermerk van Thomas Cook was. De Neckermann-winkels kenden begin dit jaar een nieuwe start. Maar dat was buiten het coronavirus, dat reizen zo goed als onmogelijk maakte, gerekend.

Opluchting

We weten niet wanneer de reissector opnieuw zal kunnen opstarten, dat hangt niet van ons af en de informatie verandert elke dag. Neckermann Reisorganisatie

Het bedrijf legde maandag zijn reorganisatieplan voor aan de schuldeisers. Vooral enkele minder grote schuldeisers en de FOD Financiën stemden tegen het plan. Een van de grootste schuldeisers, een Spaans bedrijf, ging ermee akkoord dat zijn schuld van 2,2 miljoen euro niet wordt afgelost maar wordt omgezet in aandelen.

Neckermann is tevreden met de resultaten van de stemming, die aantonen dat het bedrijf nog steun geniet. Het is ook een opluchting voor het personeel dat momenteel tijdelijk werkloos is, aldus de verantwoordelijken na de zitting van de rechtbank.