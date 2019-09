Het einde van Thomas Cook in 5 vragen

Het Britse moederbedrijf van Thomas Cook en Neckermann België is failliet. Belgen kunnen geen reizen meer boeken bij de touroperator en Brussels Airlines schrapt de eerste vluchten. De kans is klein dat Thomas Cook zelfstandig voortgaat.

De Britse reisorganisator Thomas Cook is sinds maandagochtend failliet. Dat heeft grote gevolgen voor de Belgische tak van Thomas Cook en Neckermann, hun 600 werknemers en de 10.000 Belgen die op reis zijn.

1 Gaan Thomas Cook en Neckermann ook in België over de kop?

Thomas Cook Belgium staat op omvallen. De banken hebben de rekeningen van de Belgische tak geblokkeerd. Daardoor is het niet zeker of de lonen van september kunnen worden betaald. ‘We doen ons best om de lonen te storten’, zegt een woordvoerder van Thomas Cook.

‘Het ziet er niet goed uit’, zei Katrien Degryse van de socialistische vakbond aan het persbureau Belga na een vergadering met de directie van Thomas Cook België. ‘Het leek op een afscheidsspeech. De directie zei dat er 1 procent kans is dat een oplossing uit de onderhandelingen komt.’ Die uitspraak is inderdaad gedaan, erkent het bedrijf.

Sinds maandag boekt Thomas Cook ook geen nieuwe reizen meer, waardoor de stroom inkomsten stilvalt. De geplande reizen gaan voorlopig wel door.

Allicht gaat de curator van het failliete moederbedrijf op zoek naar een koper van de activiteiten in België, Nederland, Duitsland en Scandinavië. Op het vasteland maakt Thomas Cook wel winst. Op 4 miljard pond (4,5 miljard euro) omzet boekten Duitsland, Nederland en België vorig jaar 95 miljoen pond bedrijfswinst. Terwijl de Britse tak op ongeveer evenveel omzet 7 miljoen verlies maakte.

Dat Thomas Cook België niet meteen de boeken sloot nadat het Britse moederbedrijf dat had gedaan, komt omdat het bedrijf operationeel weinig samen doet met de Britten. De band met Duitsland - de spil op het Europese vasteland - is veel sterker. ‘De landen op het continent gebruiken dezelfde IT-systemen en sluiten samen contracten met hotels’, zegt iemand die het bedrijf goed kent. ‘De Britse activiteiten stonden er vrij los van.’

2 Hoe is het zover kunnen komen?

Thomas Cook ging ten onder aan een cocktail van problemen die de hele reissector treffen. De klassieke pakketreizen naar hoteldomeinen in het zuiden verliezen aan populariteit. Maar het waren vooral de schuldenberg door dure overnames en een onaangepaste strategie die het bedrijf de das omdeden.

De problemen van Thomas Cook begonnen met een verkeerd gelopen overname in 2007. Het doel was een gigant in de reisindustrie te creëren. Maar er bleef vooral een torenhoge schuldenberg over. Die bedroeg op het einde 1,7 miljard pond (1,9 miljard euro).

1,7 miljard pond Schuldenberg De schuldenberg van Thomas Cook bedroeg op het einde 1,7 miljard pond (1,9 miljard euro).

Thomas Cook moest ieder jaar 3 miljoen reizen verkopen, alleen al om de interestlasten te dekken. Het voorbije halfjaar was desastreus. Thomas Cook leed een nettoverlies van 1,46 miljard pond. Door de brexit hielden de Britten de vinger op de knip, klanten bleven thuis door het extreem warme weer en al jaren halen Booking.com, Airbnb en co. vakantiegangers weg bij Thomas Cook.

3 Krijg ik mijn geld terug als Thomas Cook België failliet gaat?

Als dat gebeurt, krijgen reizigers een terugbetaling van het Garantiefonds Reizen. Welk bedrag het Garantiefonds concreet kan besteden, wil directeur Mark De Vriendt niet kwijt. Maar het fonds beschikt over 5,3 miljoen euro eigen vermogen en 15 miljoen euro aan reserves, geeft hij aan. ‘Daar komen de garanties van de andere touroperatoren boven op.’

Het fonds treedt op bij een faillissement van een aangesloten reisbureau, doorverkoper of reisorganisator. U moet dus via hen een (pakket)reis geboekt hebben om aanspraak te kunnen maken op een terugbetaling van uw reis. Als u zelf een hotel of vliegtuigtickets hebt geboekt en het hotel of de luchtvaartmaatschappij gaat failliet, dan komt het fonds niet tussen.

Als de touroperator tijdens uw reis failliet gaat, regelt het Garantiefonds Reizen de praktische beslommeringen, zodat gedupeerden hun reis zoals gepland kunnen voortzetten. Het betaalt dan de leveranciers ter plaatse of regelt in uitzonderlijke gevallen een repatriëring.

4 Worden pakketreizen in België duurder?

TUI en Thomas Cook zijn al jaren gezworen vijanden in België. TUI heeft volgens schattingen een marktaandeel van 50 procent, Thomas Cook (inclusief Neckermann) zit op 40 procent. De rest van de markt is in handen van kleine spelers als Corendon en Sunweb. Als Thomas Cook ook in België failliet gaat, wordt TUI een bijna-monopolist voor pakketreizen.

Maar evengoed kunnen de kleine concurrenten de aanval inzetten. ‘De kleine concurrenten maken dat TUI niet zomaar zijn prijzen kan verhogen’, zegt Bart Matthijs, de adjunct-hoofdredacteur van het reismagazine Travel Magazine. ‘Bovendien palmen nieuwe concurrenten als Expedia en Booking.com een steeds groter deel van de markt in.’

5 Waarom lijdt Brussels Airlines onder een faillissement van Thomas Cook Belgium?

Beide bedrijven werken sinds 2017 nauw samen. Toen nam Brussels Airlines het grootste deel van de Belgische vliegmaatschappij van Thomas Cook over. Door de deal kreeg Brussels Airlines er in een klap 26 zonbestemmingen bij. Als Thomas Cook failliet gaat, zet Brussels Airlines mogelijk vluchten naar enkele van die bestemmingen stop omdat het bedrijf die toestellen niet eigenhandig kan vullen. ‘Door achterstallige betalingen van de jongste weken’ schrapt Brussels Airlines dinsdag alvast twee retourvluchten naar Enfidha en Djerba in Tunesië.