Hr-duo opent reisbureaus midden in coronacrisis

Hoewel de coronacrisis de toeristische sector midscheeps treft, opent de Oost-Vlaamse touroperator Caractère zijn eerste reisbureaus. 'De mensen blijven reizen', zeggen de nieuwe eigenaars.

Toen Ilona Stieners (46) en Wim Van Cauter (48) twee jaar geleden hun hr-dienstenbedrijf Staffing verkochten, gingen ze twee dagen in afzondering om over hun toekomst na te denken. 'We voelden ons nog te jong om met pensioen te gaan', zegt Stieners. 'En we wilden iets doen waar mensen blij van worden, wat in de hr niet altijd het geval is.'

In november namen Stieners en Van Cauter de touroperator Caractère uit Erpe-Mere over. De specialist in trips naar Zuid-Europa verkocht in goede tijden elk jaar 9.000 reizen via zelfstandige reisagenten. De eigenaarsfamilie Van den Bossche, bekend van het busbedrijf Sylvae Tours, was al langer op zoek naar een koper voor Caractère.

Bij de overname beseften de twee ondernemers nog niet welke crisis enkele maanden later de reissector zou overvallen. Na de lockdown midden maart moesten touroperators en reisbureaus massaal reizen annuleren, terwijl amper nieuwe boekingen binnenkwamen. 'Als we dit jaar 40 à 45 procent van onze omzet van vorig jaar halen, zal het goed zijn', zegt Van Cauter.

Extra garanties

Toch blijven de twee ondernemers niet bij de pakken zitten. Samen met de Roeselaarse touroperator Best of Travel, gespecialiseerd in reizen buiten Europa, lanceren ze een eigen retailnetwerk, Travel Atelier. De eerste kantoren openen dit jaar in Roeselare, Aalst en Hasselt. Klanten kunnen er exclusief reizen van zowel Best of Travel als Caractère kopen. 'Mensen beseffen dankzij corona dat boeken via een reisorganisator extra garanties biedt', zegt Van Cauter.

Schermvullende weergave Ilona Stieners (links) en Wim Van Cauter (rechts) lanceren samen met Els Verhoest van de Roeselaarse touroperator Best of Travel, een eigen retailnetwerk, Travel Atelier.

Door de oprichting van Travel Atelier zet Caractère de samenwerking met de 450 reiskantoren stop. Al voor het begin van de coronacrisis had het Limburgse duo vragen bij de complexe relatie tussen touroperators, die reizen maken, en reisagenten, die de reizen verkopen.

'Reiskantoren ontwerpen vaker zelf reizen, en touroperators verkopen meer en meer rechtstreeks aan de eindklanten', zegt Van Cauter. 'Maar allebei kampen ze met een te lage brutomarge. Dat businessmodel heeft zijn houdbaarheidsdatum overschreden. Corona heeft alle pijnpunten van de markt en van onze eigen organisatie blootgelegd. Het businessmodel is ten einde, maar iedereen klampt zich daaraan vast.'

450 reisbureaus: 'Bollenwinkel zonder bollen' Onder het motto SaveOrSink trekken 450 zelfstandige reiskantoren en -organisatoren in een open brief aan de alarmbel. De ondertekenaars hekelen dat virologen en politici reizen afraden en andere beslissingen nemen dan in het buitenland. 'Vanuit Duitsland mag je naar Turkije reizen, maar wij mogen die reizen niet verkopen', zegt initiatiefneemster Christel Somers van touroperator Montana. 'Wij zijn een bollenwinkel zonder bollen. Waarom moeten wij zoveel strenger zijn dan andere landen? Sinds maart hebben we geen of amper inkomsten, alleen kosten. De politiek moet ons steunen, want het loopt fout.'

Liever optimistisch

De open brief, waarin 450 zelfstandige reiskantoren en -organisatoren donderdag meer politieke steun eisten (zie kader), ondertekenden de eigenaars van Caractère niet. 'De toeristische sector is zeer behoudsgezind', vindt Stieners. 'De sector blijft graag zitten en jammeren - vroeger over onlineboekingen en nu over corona. Maar we begrijpen de precaire situatie van veel reisbureaus.'

Het duo toont zich liever optimistisch. 'We weten dat 2020 een verloren jaar is', zegt Stieners. 'Maar we kunnen dat aan. Aangezien we ons hr-bedrijf verkochten, hebben we wat budget achter de hand en kunnen we extra kapitaal injecteren als het nodig is. We willen klaar staan als de storm voorbij is.'

'Mensen gaan absoluut weer reizen', zegt Van Cauter. 'We krijgen nog altijd aanvragen van gegadigden die een weekje naar Frankrijk of Italië willen.'

Spijt van de overname van Caractère hebben de twee ondernemers niet. 'Op dat moment was het een goede keuze', zegt Van Cauter. 'We staan vandaag voor een aantal uitdagingen. Dat is eigen aan ondernemen. Voor hetzelfde geld hadden we een overname in een andere sector gedaan en botsten we daar ook op problemen.'