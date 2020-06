Investeringsreus KKR koopt vakantieparken Roompot

Roompot is ook in het wielrennen actief via de ploeg Roompot-Charles.

De Amerikaanse private-equityreus KKR koopt de uitbater van vakantieparken Roompot over van zijn Franse sectorgenoot PAI. De overnameprijs is niet bekend, maar eind vorig jaar circuleerde een mogelijk prijskaartje van 1 miljard euro.

PAI, in ons land eigenaar van de outdoorketen A.S. Adventure, kocht Roompot vier jaar geleden en legde daar zo'n 600 miljoen euro voor op tafel. De Franse eigenaar had naar verluidt een waardering van 1 miljard euro in gedachten bij de lancering van het verkoopproces.

KKR is de vierde investeringsmaatschappij op rij die Roompot in handen krijgt. Vóór de Amerikaanse private-equityreus passeerden AAC, Gilde en PAI de revue. KKR kwam begin dit jaar in het nieuws toen het 50 miljoen euro investeerde in het Waals biotechbedrijf Univercells. Het is een van de pioniers van de private equity (zie inzet).

Halve eeuw

De groep werd ruim 50 jaar geleden opgericht in het Zeeuwse Kamperland. Daar begon het allemaal met één camping met 150 plaatsen. Die is intussen uitgegroeid tot een een Roompot Beach Resort van tientallen hectare met chalets, luxueuze paalwoningen, caravans, enzovoort. Tot voor kort was het kustdorp nog steeds het hoofdkwartier van Roompot, maar begin dit jaar namen zo'n 400 medewerkers hun intrek in een nieuw kantoorgebouw verderop in Goes.

PIONIER KKR geldt als de pionier van met schulden gefinancierde bedrijfsovernames (buy-outs). Het is een van de internationale toppers naast Blackstone, Carlyle, Apollo, Texas Pacific en CVC. De groep rond Henry Kravis schreef in 1988 geschiedenis door na een aanslepende strijd de tabaksreus RJR Nabisco te kopen voor 25 miljard dollar, toen een record. De deal mondde uit in het boek en de film ‘Barbarians at the Gate’. Sinds 2010 noteert KKR op de beurs van New York. Het heeft een marktkapitalisatie van 26 miljard dollar. De private-equityreus is ook actief in vastgoed, energie, infrastructuur en de financiering van groeibedrijven in de gezondheidssector.

De groep sloeg haar vleugels sindsdien uit naar de rest van Europa. Ze heeft parken in onder andere België, Duitsland, Italië, Frankrijk, Spanje en Denemarken. Roompot baat meer dan 150 vakantieparken en enkele campings uit. Die zijn deels eigendom van Roompot, deels eigendom van investeerders of particulieren die hun vastgoed door Roompot laten verhuren. België telt twee Roompot-parken met een paar honderd vakantiewoningen: eentje aan de kust in Bredene en eentje in Tellin in Luxemburg.