Jan Callewaert ontruimt Leuvens hotel voor sultan Oman

Uitgerekend in de drukke eindejaarsperiode moet het sterrenhotel The Fourth in Leuven alle boekingen tijdelijk annuleren om plaats te maken voor een hoge gast. Sultan Qaboos van Oman en zijn gevolg nemen enkele weken hun intrek in het complex van ondernemer Jan Callewaert.

We kunnen tot eind januari geen boe kingen aanvaarden. Waarom? Dat mogen we niet zeggen.

‘Closed’, stond er gisteren op twee sandwichpanelen aan de ingang van The Fourth, het viersterrenhotel met restaurant Tafelrond met de bekende chef Kwinten De Paepe aan de potten, in Leuven. ‘Dat is niet omdat het namiddag is. Het spijt ons, maar we kunnen tot eind januari geen boekingen aanvaarden. Waarom? Dat mogen we niet zeggen’, zegt een personeelslid.

Het bevestigt wat De Tijd van meerdere bronnen hoorde: The Fourth en Tafelrond sluiten plots bijna twee maanden de deuren om plaats te maken voor een hele groep: sultan Qaboos bin Said al Said van Oman en zijn gevolg strijken neer in het complex. Honderden gasten van The Fourth en Tafelrond kregen te horen dat ze niet kunnen komen. Voor enkele van hen is er mogelijk elders in de stad een oplossing.

Schermvullende weergave In het voormalige gebouw van de Nationale Bank in Leuven installeerde ondernemer Jan Callewaert een luxehotel en een restaurant. ©Wouter Van Vooren

Het hotel en het restaurant zijn gevestigd in het voormalige gebouw van de Nationale Bank in Leuven. Het project, schuin tegenover het befaamde historische stadhuis van de universiteitsstad, is eigendom van Jan Callewaert. Die ondernemer en investeerder is bekend als oprichter en ex- topman van het ooit erg succesvolle maar nu weggedeemsterde Leuvense technologiebedrijf Option (intussen Crescent). Callewaert wou gisteren geen commentaar kwijt.

UZ Leuven

De Omaanse sultan komt volgens onze informatie naar Leuven voor een lange medische behandeling in het UZ Leuven. Details daarover ontbreken. Maar het is een feit dat de 79-jarige despoot al lang een wankele gezondheid heeft. Al meerdere jaren circuleren berichten over behandelingen in het buitenland. Oman is daarover discreet. Het wilde nooit informatie van buitenlandse media dat de sultan voor kanker behandeld werd, bevestigen. Het UZ Leuven heeft op meerdere vlakken een uitstekende reputatie. Er komen geregeld patiënten uit het Midden-Oosten en van elders.

Dat The Fourth en Tafelrond uitgerekend in de voor de horeca erg lucratieve eindejaarsperiode zo drastisch het roer moeten omgooien is opvallend. Zeker omdat de vennootschap Tafelrond in het eind juni 2017 afgelopen boekjaar een negatief eigen vermogen van 6,4 miljoen euro had en een fors cumulatief verlies. Recentere cijfers zijn er niet. De vastgoedfirma waarin het gebouw zit, boekt wel winst. ‘Maar de komst van de sultan levert een bonus op. Anders doet men zoiets niet’, zegt een goedgeplaatste bron. De heerser staat bekend als zeer vermogend.

Overheid

België en Oman onderhouden al langer goede betrekkingen. Deze week was er nog op hoog niveau overleg tussen de twee landen in de Omaanse hoofdstad over onder meer politieke en economische kwesties. Naar De Tijd vernam, heeft de federale overheid mee de hand in het verblijf van de sultan in Leuven en in The Fourth.