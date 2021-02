Kas is leeg bij Neckermann

Bij reisorganisator Neckermann is het aftellen naar 22 februari. Dan maakt het bedrijf een stand van zaken op van de financiële toestand. Het management zoekt oplossingen voor de acute geldnood, vakbonden vrezen een faillissement.

Even terugspoelen naar eind vorig jaar. Toen keurde de rechtbank van Nijvel een schuldherschikking bij Neckermann goed. In het kader daarvan zou de reisorganisator 3,5 miljoen euro krijgen van zijn Spaanse aandeelhouder Wamos Group.

Topman Laurent Allardin benadrukt dat het nooit de bedoeling was dat dat geld in één keer zou komen. Maar hij geeft wel toe dat er begin februari een schijf van 1 miljoen euro was gepland, en dat dat geld er momenteel nog niet is. In Spanje wordt er gewacht op hulp van de Spaanse staat, zo luidt het.

Oplossingen

Op 22 februari wordt er een stand van zaken opgemaakt. 'We zijn op zoek naar oplossingen', aldus Allardin. Dat kan geld zijn uit Spanje, maar bijvoorbeeld ook geld van een nieuwe investeerder. Van overheidssteun in België is er momenteel geen sprake, zegt de Neckermann-CEO.

We zijn op ziek naar oplossingen. Laurent Allardin Directeur Neckermann

'De directie heeft 22 februari echt als een deadline aangegeven', reageert vakbondsvrouw Els De Coster (ACLVB). 'Er moet tegen dan geld binnenkomen, want de huidige toestand kan niet eeuwig blijven duren.'

Lage kosten, maar evengoed kosten

De Neckermann-winkels zijn nog altijd gesloten en het bedrijf boekt dan ook geen omzet. Daar staan ook lage kosten tegenover: het personeel bijvoorbeeld zit in tijdelijke werkloosheid. Maar er zijn wel degelijk kosten, zoals de huur, telefoon- en internetrekeningen, en niet te vergeten het afbetalingsplan dat was afgesproken bij de schuldherschikking, aldus De Coster. 'Het gaat dus om een kleine kostenstructuur, maar er moet wel iets zijn' van geld om die kosten te kunnen dragen.

De directie heeft door de coronacrisis nooit een eerlijke kans gekregen. Els De Coster Vakbond ACLVB

De vakbondsvrouw ziet drie opties: vers geld uit Spanje, ander geld (een nieuwe investeerder) of geen geld. In dat laatste geval is een faillissement niet veraf.

De vakbondsvrouw werpt geen steen naar de directie. Zij heeft door de coronacrisis, die de hele toeristische sector nagenoeg heeft lamgelegd, 'nooit een eerlijke kans gekregen', vindt ze.