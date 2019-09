Knokke-Heist gaat ongemanierde toeristen beboeten

De gemeente Knokke-Heist wil een halt toeroepen aan 'ongemanierde toeristen' die de badplaats bezoeken tijdens de zomermaanden.

Knokke-Heist is het gedrag van bepaalde toeristen in de badstad grondig beu. Daarom werkte het bestuur onder impuls van burgemeester Leopold Lippens een kwaliteitsplan uit. 'Als mensen zich niet kunnen gedragen, gaan we hard optreden. Het was hier bij momenten een circus deze zomer', aldus schepen van Toerisme Anthony Wittesaele (Gemeentebelangen). Op sociale media circuleerden zelf filmpjes van toeristen die zich wasten in de befaamde roze fontein op het Lichttorenplein.

'We denken aan boetes van minimum 250 euro voor wie zich niet houdt aan onze gedragscode. Vanzelfsprekend gaan we op voorhand uitgebreid communiceren. Met deze ingrepen willen we de kwaliteit van de uitstraling van Knokke-Heist garanderen. Want anders stuikt ons visitekaartje, en dus ons businessplan, helemaal in elkaar', aldus Wittesaele.

Toeristen die in zwemkledij op de Zeedijk lopen of een eten op de grond zullen beboet worden.

Het strand is geen nachtclub. Leopold Lippens Burgemeester Knokke-Heist

Het plan betekent ook slecht nieuws voor strandbars. Zij mogen vanaf 2020 niet langer muziek draaien op het strand. De voorbije jaren werd de muziekgrens al teruggeschroefd van 85 db naar 75 db.