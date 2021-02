Knokke-Heist zet rem op tweede verblijven

De kustgemeente Knokke-Heist overweegt een domiciliëringsplicht buiten het toeristisch centrum. 'We willen dode wijken vermijden', zegt Piet De Groote, de nieuwe burgemeester van Knokke-Heist.

De gemeente Knokke-Heist wil kopers van huizen en appartementen in bepaalde wijken verplichten hun hoofdverblijfplaats te vestigen in die woning. Dat zegt de nieuwe burgemeester Piet De Groote in zijn eerste interview sinds hij de vorige week overleden Leopold Lippens opvolgde. 'We willen een domiciliëringsplicht invoeren in de oude wijken buiten de toeristische zones', stelt hij. 'Het gaat bijvoorbeeld om buurten in het centrum van Heist, Oud-Knokke, Duinbergen en Westkapelle. Anders wordt alles opgekocht door de tweedeverblijvers.’

In Knokke-Heist swingen de vastgoedprijzen de pan uit. De gemiddelde verkoopprijs van een woning in Knokke-Heist bedroeg vorig jaar 564.033 euro. De voorbije vijf jaar stegen de prijzen in de gemeente met 21 procent, een stuk meer dan het gemiddelde voor de hele kust (+15%). De prijzen stijgen door Belgen en buitenlanders die een tweede verblijf in de gemeente kopen of hun woning verhuren als vakantieverblijf. Door de coronacrisis neemt de populariteit van de gemeente nog toe. ‘Mensen gaan zelfs van deur naar deur met de vraag of ze een appartement of huis kunnen kopen,’ zegt De Groote.

We willen een situatie zoals in het Franse skioord Courchevel vermijden, waar het aantal echte inwoners zakte van 10.000 naar 1.000. Piet De Groote Burgemeester Knokke-Heist

De nieuwe maatregel moet vermijden dat vastgoed helemaal onbetaalbaar wordt voor wie in Knokke wil wonen. 'Nu al zijn 21.000 van onze 39.000 woningen van tweedeverblijvers', zegt de burgemeester. 'Als we niet ingrijpen wordt dat 80 procent. Dan belanden we in een situatie zoals het Franse skioord Courchevel, waar het aantal echte inwoners zakte van 10.000 naar 1.000.’

Zoute

De verplichting geldt alleen voor vastgoed dat in de toekomst wordt verkocht. Volgens De Groote kan het om enkele duizenden woningen gaan. ‘We willen vermijden dat we dode wijken krijgen', zegt hij. 'We hebben het voortraject voor die domiciliëringsplicht opgestart. De bedoeling is om er volgend jaar mee te beginnen.’ De huidige tweedeverblijvers moeten zich niet laten domiciliëren, benadrukt De Groote. De regel geldt bovendien alleen in bepaalde wijken. Zo valt Het Zoute, waar veel luxevastgoed ligt, niet onder de nieuwe verplichting. ‘We willen gewoon een gezond evenwicht bewaren. In de toeristische zone heeft iedereen nog vrij spel.’

Toch rijst de vraag of de maatregel, die nergens anders in België bestaat, juridisch haalbaar is. Knokke-Heist wil de verplichting opleggen via een 'overdruk-RUP' (ruimtelijk uitvoeringsplan), dat de bestemming 'wonen' in de bewuste wijken verfijnt. 'Dit plan is goed bedoeld, maar volgens mij kan je nooit zo'n RUP maken dat de toets van de Raad van State doorstaat', zegt Steve Ronse, docent vastgoedrecht aan de KUL. 'Dit ligt zeer moeilijk vanuit het recht van eigendom.'

Pieter-Jan Defoort, de advocaat van de gemeente Knokke-Heist, noemt het plan 'niet evident, maar wel verdedigbaar'. 'De Raad van State heeft al in twee arresten aanvaard dat een overheid een woonbestemming verfijnt om een oplossing te bieden voor een sociale behoefte', zegt hij. ‘Hoe kan een gemeentebestuur anders iets ondernemen tegen een fenomeen met negatieve effecten?'

De vastgoedsector in de gemeente reageert voorzichtig. 'Ik kan begrijpen dat mensen die hier zijn opgegroeid, de kans moeten krijgen een woning te kopen', zegt Peter Van Wynsberghe, de zaakvoerder van het immokantoor Van Den Broucke in Heist. 'Een domiciliëringsplicht zal de prijzen in de bewuste zones drukken. Maar het is wel een snee in de portefeuille van mensen die hier hebben geïnvesteerd.'