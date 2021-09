Koop eens een stukje luxejacht

‘Ik heb in het verleden wel eens jachten gecharterd, maar het was altijd mijn droom er zelf in te investeren. Dankzij het co-eigenaarschap van SeaNet Europe werd dat plots financieel toegankelijk. Ik heb sowieso maar een paar weken per jaar tijd om op mijn jacht te spenderen', zegt een Vlaamse zestiger en ondernemer die anoniem wil blijven. Hij kocht anderhalf jaar geleden een aandeel in een Benetti-jacht van 35 meter.

‘Dat werkt perfect. Het grote voordeel is dat je hassle free op een state-of-the-artjacht kan stappen en je nergens zorgen over hoeft te maken. Vorige winter vlogen we met onze familie naar Martinique. Dat was toen een groene coronazone en we bezochten er een paar eilanden. De crew stond ons op de kade mooi op een rijtje op te wachten. Hij was perfect gebrieft, zodat in alles wat we graag eten en drinken voorzien was.'