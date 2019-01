LVMH neemt keten van luxehotels over

De Franse luxegroep LVMH zet een belangrijke stap in de wereld van het toerisme door de overname van de hotelgroep Belmond.

Van hotels als de Cipriani in Venetië en de Copacabana Palace in Rio tot luxetreinen als de Royal Scotsman of de Venetië-Simplon Oriënt Express: de Belmond-groep is een begrip in de wereld van het luxetoerisme.

2,6 miljard Verkoop LVMH koopt Belmond voor 2,6 miljard dollar.

Dat is ook LVMH niet ontgaan. De Franse marktleider in het luxesegment -met merken als Louis Vuitton, Moët & Chandon, Christian Dior en Marc Jacobs in portefeuille- koopt Belmond voor 2,6 miljard dollar. Het is voor LVMH een serieuze stap vooruit in de wereld van het toerisme. De groep heeft nu al de hotels van Bulgari en Cheval Blanc in portefeuille. Die laatste zijn in ons land bekend door de vestiging in Courchevel, waar de topchef Wout Bru een tijdlang actief was.

Luxesafari's

Belmond heeft 46 hotels, treinen en riviercruises in bezit, goed voor een omzet van 572 miljoen dollar en een brutobedrijfswinst van 140 miljoen dollar. Bekende hotels zijn de Cipriani in Venetië, Hotel Carusi aan de Italiaanse Amalfi-kust, het Grand Hotel in Sint-Petersburg en de Maroma Resort & Spa in Mexico.

572 miljoen Omzet Belmond heeft een omzet van 572 miljoen dollar en een brutobedrijfswinst van 140 miljoen dollar.

Het bedrijf biedt ook luxesafari's in Botswana aan, naast riviercruises in Frankrijk en Myanmar en luxetreinreizen, waaronder een slaaptrein door het Andesgebergte in Peru.