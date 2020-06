Leeg Hotel Corona wacht op buitenlandse toeristen

Nu de coronacrisis stilaan voorbij is, kunnen citytrippers Rome opnieuw overspoelen. Maar voorlopig vinden enkel Italianen de weg naar hun lege hoofdstad. Bericht uit Hotel Corona.

32,4°: het koortspistool waarmee Andrea de temperatuur van net aangekomen hotelgasten meet, werkt nog niet optimaal. Maar voor de rest heeft de Romein zijn hotel met plexiglas, mondmaskers en handgel helemaal coronaproof gemaakt.

Op een kilometer van het Colosseum runt Andrea (37) een gezellig familiehotel met een zeer actuele naam: Hotel Corona. ‘Vroeger heette het hotel Corona D’Italia’, vertelt hij. ‘Maar dat klonk te ouderwets.’

Andrea is hotelier van de derde generatie. Met zijn vrouw eet hij ’s ochtends moederziel alleen in de ruime ontbijtkelder, waar het rijkelijke buffet voor gasten is vervangen door een cappuccino met een croissant. Terwijl 2018 een recordjaar was met 20.000 ontbijten, telt het hotel met 130 bedden deze week evenveel gasten als sterren: drie.

Vaticaan

Rome mag dan een pak minder getroffen zijn door het coronavirus dan Noord-Italië, de lockdown heeft het gezicht van de hoofdstad helemaal veranderd. Hoewel Italië zijn grenzen en musea begin juni heropende, is het centrum van Rome uitgestorven. Nergens weerklinkt het karakteristieke geluid van ratelende rolkoffers. Tal van horecazaken zijn leeg of blijven dicht.

Voor de Vaticaanse musea schuift amper iemand aan. In de Sixtijnse Kapel staren welgeteld 18 mensen naar het plafond. In plaats van voortdurend ‘silencio!’ te sissen, geeft een politieman uitgebreid uitleg aan een bezoekster. Vijf 16-jarigen kijken vol bewondering naar de schilderijen waarover ze op school leerden. Aangezien de Italiaanse scholen pas in september heropenen, bezoeken de vijf vrienden voor het eerst de meest mythische plek in hun geboortestad.

‘Normaal zijn hier heel veel mensen, maar nu is het leeg’, vertelt Francesco in zijn beste Engels. ‘De stad is zo raar zonder toeristen.’ Of ze elke dag een museum bezoeken? ‘Nee!’, lachen de scholieren in koor. ‘Binnenkort gaan we samen op vakantie naar Toscane!’

Wat verder zit een getatoeëerd duo uit Bergamo uit te blazen in de schaduw. Graphic designer Martina en personal shopper Paulo hadden dringend nood aan vakantie, vertellen ze. Een weekje Rome noemt Martina ‘de beste keuze die ik ooit heb gemaakt’. ‘Ik denk dat hier nu alleen Italianen rondlopen. Jij bent de eerste niet-Italiaan die ik in twee dagen zie.’

Chinezen

Zelfs de ultieme toeristenactiviteit - een rit met de cabriobus door de Vaticaanse tuinen - trekt geen klassieke massatoeristen. Het blond gezinnetje in de wachtrij blijkt een in Rome residerende Zweedse diplomatenfamilie, waarvan de man tijdens de busrit e-mails van het werk zal lezen. De man met grijze paardenstaart en zwaar Amerikaans accent woont al jaren in Napels en bezoekt geregeld het Vaticaan. ‘Ik kan je foto’s tonen van duizenden mensen hier op het Sint-Pietersplein, schouder aan schouder’, zegt hij vol ongeloof.

Pas aan de beroemde Trevifontein duiken de eerste Aziaten op. Vier Chinese hipsters filmen met hun smartphone hoe ze eurocenten in het water gooien. Ze blijken in Rome voor een Chinees reisbureau te werken en spreken vloeiend Italiaans. ‘We willen de Chinese toeristen warm maken voor een bezoek aan Rome’, zegt de vrouw in het gezelschap. ‘Elk jaar komen 2 miljoen Chinese toeristen naar Rome. Maar zolang de regering het niet toelaat, moeten ze wachten.’

De stilgevallen stroom toeristen raakt de al zwaar getroffen Italiaanse economie hard. Het toerisme is goed voor naar schatting 13 procent van het bruto binnenlands product. Met 216 miljoen overnachtingen door buitenlanders was Italië in 2018, na Spanje, de populairste toeristische bestemming van de Europese Unie. Meer dan een miljoen Italianen verdienen zo hun brood.

Hoogseizoen

De zeven medewerkers van Hotel Corona zijn al maanden werkloos. De vergoeding die de Italiaanse overheid hen belooft, hebben ze nog altijd niet gekregen. ‘Ik heb een garantie ondertekend voor een werknemer, zodat de bank hem dat geld kan voorschieten’, vertelt Andrea.

Het hoogseizoen van maart tot mei, met de vele katholieke feestdagen, heeft Hotel Corona volledig gemist. Andrea hoopt op een goede herfst. ‘Maar we hebben veel oudere gasten, en die durven misschien niet te komen zolang er geen vaccin is. Het wordt een lange winter.’