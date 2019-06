Liftwedstrijd voor Gentse studenten groeit uit tot grootste verkoper van Vespa-reizen

Wat begon als een liftrace voor studenten is vandaag een reisagentschap met een omzet van 20 miljoen euro. Maar de ambities van de twee jonge dertigers achter Travelbase liggen nog veel hoger.

In 2010 organiseerden Charles Van den Bossche en Simon Vandeweghe een liftwedstrijd van Gent naar Barcelona voor 300 Gentse studenten. De twee organisatoren kregen de smaak te pakken. Ze breidden de succesvolle Route du Soleil uit naar andere studentensteden en begonnen 'tussen de soep en de patatten' ski- en surfreizen te organiseren.

In 2013 besloten de twee jeugdvrienden hun vaste job als bankier en als trader op te zeggen en een eigen kantoor voor actieve reizen te openen. Dat bedrijf, Travelbase, is vandaag uitgegroeid tot de koepel boven tientallen actieve reismerken. Winterreizen maken nog altijd de helft van de business uit.

Avontuur

Travelbase biedt ook allerlei andere reizen aan: kanovaren door Zweden, zeilen in Kroatië, met de Vespa door Toscane of zelfs met een tuktuk door Sri Lanka. 'Er is een enorme vraag naar avontuur', zegt Charles Van den Bossche. 'Reizen met de kano of trektochten zitten enorm in de lift. Als wij iets lanceren, start de verkoop als een komeet.'

Travelbase Opgericht in 2013

in 2013 Verkoopt (online) en organiseert actieve reizen

actieve reizen Klanten (2018) : 35.000

: 35.000 Omzet : 14 miljoen euro

: 14 miljoen euro Ebitda : 230.000 euro

: 230.000 euro Werknemers : 25

: 25 Hoofdkantoor in Gent, kantoren in Brussel en Amsterdam

in Gent, kantoren in Brussel en Amsterdam Eigenaars: oprichters Charles Van den Bossche (32) en Simon Vandeweghe (31) bezitten elk 45 procent, Matthieu Botta van het overgenomen Sports d'Hiver 10 procent

Het bedrijf focust op nichereizen. 'Elke reis is een happening, waar we een apart merk rond bouwen met een eigen huisstijl, kledij en communicatie', legt Van den Bossche uit. 'Er zijn miljoenen mensen die in Turkije op het strand liggen. Het aantal mensen dat met de Vespa op reis wil, is beperkt. Maar we zijn wel de grootste aanbieder van Vespa-reizen. Als je op Google Vespa en Italië intikt, staan wij bovenaan.'

Jongeren

Het Gentse reisagentschap trekt vooral jongeren aan. Dat blijkt ook uit het programma van de winterreizen, inclusief 'crazy waterslides', 'skisafari's' en 'Frisko in Den Disko après-ski's'. Maar volgens Van den Bossche verandert het publiek stilaan. 'Onlangs hebben een oma van 85, haar dochter en kleindochter een Vespa-reis gemaakt. Vroeger zetten mensen hun kinderen bij ons af, vandaag gaan ze zelf mee op reis. Jongeren zijn de beste ambassadeurs. Ze vertellen hun vrienden over onze vakanties en als ze ouder worden, blijven ze reizen. Op actieve reizen staat geen leeftijd.'

Het jonge bedrijf zet zich duidelijk af van de klassieke reissector. Reizen zijn bij Travelbase alleen online te koop en de marketing verloopt alleen via sociale media. 'Wij zijn de tegenpool van klassieke touroperatoren als TUI en Thomas Cook', zegt Van den Bossche. 'Zij hebben veel vaste kosten, met eigen hotels en eigen vliegtuigen en willen de hele keten controleren.'

Flexibel

Als je op Google Vespa en Italië intikt, staan wij bovenaan. Charles Van Den Bossche Medeoprichter Travelbase

'Wij willen zo flexibel mogelijk werken. Na de aanslagen in Sri Lanka (in april, red.) is onze verkoop van reizen met de tuktuk volledig in mekaar gestort. Daardoor hebben we geen winst gemaakt, maar ook geen verlies. In het oudere model van de reissector was dat een ramp geweest. Wij vergelijken ons liever met Airbnb.'

Dankzij vier kleine overnames is Travelbase de voorbije jaren fors gegroeid. In 2016 namen de twee oprichters hun Franstalige sectorgenoot Sports d'Hiver over. In 2018 volgde het Nederlandse Grouptravels. Dit jaar namen ze een Vlaamse (Snowbite) en Waalse (Proride) aanbieder van skireizen over. De overnames betaalden de eigenaars naar eigen zeggen met de winst die hun bedrijf al sinds de oprichting boekt.

Ambities

We vergelijken ons graag met Airbnb. Charles Van Den Bossche Medeoprichter Travelbase

Travelbase wil de komende jaren fors groeien. Terwijl vandaag de helft van de klanten Belg is, wil het bedrijf ook in andere landen reizen verkopen. Daarom opende Travelbase een kantoor in Amsterdam en speurt het naar locaties in Parijs en Londen. 'We trekken nog altijd meer Belgen dan Fransen of Amerikanen aan. Maar er is geen enkele barrière die ons belet om ook die markten te veroveren.'

De ambities van het bedrijf liggen duidelijk hoog. Travelbase had vorig jaar 35.000 klanten. Het doel binnen 15 jaar: 1 miljoen reizigers en de Europese marktleider in actieve reizen worden. De omzet van 14 miljoen euro moet dit jaar stijgen naar 20 miljoen euro.

1 miljard

50% Jaarlijkse groei 'Het aantal klanten groeit sinds onze oprichting elk jaar met 50 procent', zegt Charles Van Den Bossche.

'Over 10 tot 15 jaar mikken we op een omzet van 1 miljard euro', zegt Van den Bossche ernstig. 'Ik ben van nature een ambitieus type. Mensen denken soms dat ik aan grootheidswaanzin lijd maar ik geloof er echt in. Het aantal klanten groeit sinds onze oprichting elk jaar met 50 procent.'