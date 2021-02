Miljardenverlies voor 'weerbaar' Airbnb

In zijn eerste jaarrapport sinds de beursgang, gaat Airbnb 4,6 miljard dollar in het rood. En toch hield het reisbedrijf aardig stand in pandemisch jaar 2020, met dank aan reizigers die hun eigen buurt verkenden.

'Resilience', ofte: weerbaarheid. Het woord valt meermaals in het eerste jaarrapport dat Airbnb aan beleggers voorlegt sinds de beursgang eind vorig jaar. Die bracht 3,5 miljard dollar in het laatje en waardeerde het bedrijf op 100 miljard dollar.

Weerbaarheid is wat een bedrijf dat het veelal van toerisme moet hebben nodig heeft in deze tijden. In lockdownjaar 2020 zaten we meer thuis dan ons lief was, en dat toont zich duidelijk in de cijfers van Airbnb. Die zitten logischerwijs grotendeels in dalende lijn.

3,9 miljard dollar In het laatste kwartaal ging Airbnb een enorme 3,9 miljard dollar in het rood.

Klanten boekten over 2020 193,2 miljoen overnachtingen via het bedrijf, 41 procent minder dan een jaar eerder. Dat was goed voor een omzet van 3,4 miljard dollar, 30 procent lager dan in 2019. Dat oogt op het eerste zicht bijzonder pijnlijk, maar valt in de context van een lockdownjaar eerder mee, met dank aan de lokale trips van mensen die hun ontspanning dichter bij huis zochten.

Dat de brutobedrijfswinst (ebitda) 'slechts' 7 procent lager ging tot een verlies van 251 miljoen euro, is in dat licht dus ook een opsteker en een teken dat Airbnb ingreep op kostenvlak. In het laatste kwartaal van 2020 kwam de brutobedrijfswinst met -21 miljoen euro zelfs bijna op positief terrein.

Financiële krater

Op het onderste lijntje van de resultatenrekening gaapt wel een enorme krater, met een jaarverlies van 4,6 miljard euro. Dat monsterverlies situeert zich vooral in het laatste kwartaal, waar Airbnb 3,9 miljard dollar nettoverlies boekte. Reden daarvoor zijn de aan de IPO verbonden aandelenopties die werden uitgekeerd en een noodfinanciering van meer dan 800 miljoen dollar die het bedrijf afsloot om de pandemische storm uit te zitten.

Wij geloven dat mensen snakken naar wat hen door de pandemie werd ontnomen. Bryan Chesky CEO Airbnb

Vraag is nu hoe beleggers naar die financiële krater gaan kijken. Van beloftevolle techparels wordt financieel meer gepikt, omdat ze doorgaans een enorme groei en dus toekomstperspectief kunnen voorleggen. Bij Airbnb ontbreekt door de pandemie die groei echter.

Travel rebound

Vraag is dus of beleggers geloven dat het bedrijf, wanneer de situatie normaliseert, er meteen opnieuw zal staan en zelfs meer marktaandeel zal inpalmen. Weerbaarheid, zo u wil. Vandaar de nadruk op dat woord in het jaarrapport.