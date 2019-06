NASA opent internationaal ruimtestation vanaf 2020 voor toeristen

'NASA opent het internationale ruimtestation voor commerci√ęle mogelijkheden', kondigde Jeff DeWitt, financieel directeur van het Amerikaanse agentschap, in New York aan. 'NASA zal tot twee korte missies van private astronauten per jaar toestaan', preciseerde Robyn Gatens, een kadermedewerkster van NASA die verantwoordelijk is voor het beheer van het ISS. Het verblijf kan tot 30 dagen duren. Tot een dozijn priv√©astronauten zouden aldus per jaar aan boord van het ISS kunnen verblijven.