‘Neckermann blijft een sterk merk in België'

Extra personeel, meer cruises en expansie naar Noord-Frankrijk. Het Spaanse toerismebedrijf Wamos heeft grote plannen met de Neckermann-winkels van de failliete reisgroep Thomas Cook.

Affiches aan het raam maken reclame voor busreizen naar de Elzas en lastminutereizen naar Tenerife Playa. Binnen hangt overal het bekende bedrijfslogo met het gele hart en wachten twee medewerkers werkloos op klanten. Wie het reisbureau van Neckermann in het Woluwe Shopping Center binnenwandelt, merkt niet dat hier iets veranderd is.

Nochtans was Neckermann enkele maanden geleden op sterven na dood. De dochterfirma van Thomas Cook België ging in september over de kop door het faillissement van de Britse moedergroep. De overname door de Spaanse toerismegroep Wamos bracht redding. ‘De naam Wamos gaan we niet gebruiken’, zegt Laurent Allardin, de nieuwe CEO van Wamos Benelux. ‘Alles blijft Neckermann heten, in België een zeer sterk merk.’

Profiel Wamos Benelux Wat: omvat 62 Neckermann-reisbureaus van het failliete Thomas Cook België. Eigenaars: de Zwitserse private-equitygroep Springwater Capital, die 81 procent van de Spaanse toerismegroep Wamos bezit. Verwachte omzet 2020:130 miljoen euro. Werknemers: 195. CEO: Laurent Allardin.

Allardin (43), die carrière maakte in de voedings- en modesector, kwam pas zes maanden voor de val van Thomas Cook aan boord van Thomas Cook België. Na de val van de groep ging de retaildirecteur met zijn collega’s op zoek naar een investeringsfonds dat de reisbureaus uit de failliete boedel durfde over te nemen. ‘Het winkelnetwerk van Thomas Cook is zeer sterk, want de locaties zijn uitstekend’, stelt hij.

Uiteindelijk nam het Zwitserse Springwater Capital, een specialist in ‘moeilijke situaties’ die 81 procent van Wamos bezit, 62 van de 91 reisbureaus en 195 van de 500 medewerkers van Thomas Cook over. Minder dan een maand na het faillissement gingen de winkels weer open onder de naam Neckermann. ‘Alles moest heel snel gaan’, zegt Allardin. ‘Als je de business sluit, gaat de waarde heel snel naar beneden.’

Ruimte voor tachtig reiskantoren

Wamos nam bijna alle Waalse reisbureaus van Thomas Cook over, 28 Vlaamse kantoren liet het vallen. ‘In Wallonië en Brussel zitten we meer in shoppingcentra, waar meer passage is. In Vlaanderen bestonden nog veel reisbureaus met één werknemer, die samen met de bakker de enige overgebleven winkel van het dorp waren. Dat was heel moeilijk vol te houden.’ Allardin ziet wel potentieel voor extra reisbureaus. ‘Er kunnen vestigingen bijkomen in winkelcentra, zoals het Waasland Shopping Center. Op termijn zie ik ruimte voor tachtig reiskantoren.’

Wamos Benelux heeft duidelijk grote ambities. Het wil nog 30 extra medewerkers aanwerven. ‘In de retail zet je beter zo veel mogelijk personeel in de shops, waar de verkoop gebeurt. Vandaag werken 25 mensen op ons hoofdkantoor, de rest van het personeel zit in de winkels. Dat evenwicht zat vroeger niet goed. Thomas Cook was een grote tanker die moeilijk van richting te veranderen was.’

De concurrentie met grote vijand TUI, die in Woluwe bijna naast Neckermann huist, vreest Allardin niet. ‘Wij hebben een strategisch partnerschap met Sunweb, dus werken we vandaag niet samen met TUI. We moeten nu het verschil maken en mensen duidelijk maken waarvoor ze bij ons terechtkunnen, en niet bij TUI. Zo willen wij meer cruises aanbieden. Die zijn erg populair en dankzij onze samenwerking met Royal Caribbean Cruises, dat 19 procent van Wamos in handen heeft, zal onze prijs beter zijn dan die van TUI.’

Reizen à la carte

Daarnaast zint Allardin op expansie naar Noord-Frankrijk. Thomas Cook België baatte daar vroeger al 19 reisbureaus uit, die grotendeels reizen vanuit België verkochten. ‘We willen in Noord-Frankrijk maximaal twintig shops openen. Er is veel leegstand, wat het makkelijk maakt om iets op te starten. Veel Fransen willen vanuit Brussel vliegen, maar vinden vandaag geen passende reis.’

Voor het personeel van de reisbureaus betekent de overname een grote aanpassing. Vroeger verkochten ze vooral standaard pakketreizen uit het eigen Neckermannassortiment volgens het concept ‘binnen, boeken, buiten’. Vandaag verkopen de kantoren enkel nog producten van touroperators, zoals Sunweb en Corendon, en moet het personeel reizen à la carte aanbieden. De brochures van Neckermann, die vroeger op een telefoonboek leken, zijn nu ‘dunner maar breder’, zegt Allardin.