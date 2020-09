Neckermann vraagt 5 miljoen staatssteun in België

De enige reizen die Neckermann vandaag kwijtraakt, zijn last minutes. 'We verkopen momenteel maar 5 à 10 procent van het normale volume, allemaal last minutes', zegt Allardin. 'Het reisaanbod wordt almaar beperkter, omdat bijna alle bestemmingen code rood hebben of afgeraden worden. We verkopen alleen een beetje Tenerife. En Griekenland, maar daarvoor moeten reizigers een coronatest afleggen. Voor de winter wordt bijna niets geboekt behalve enkele skireizen. En voor de zomer van 2021 gebeurt de enige verkoop via vouchers (die Belgen kregen in ruil voor een geannuleerde pakketreis, red.).'