Neckermann vraagt bescherming tegen schuldeisers

Wij zijn niet failliet. We hebben een rustmoment nodig, waarbij we alle opties kunnen overwegen,

CEO Laurent Allardin blijft strijdvaardig. ‘Wij zijn niet failliet. We hebben een rustmoment nodig, waarbij we alle opties kunnen overwegen, steun gaan zoeken, en daarna verdergaan, om verder uit te groeien tot een sterke Belgische reisorganisatie’, klinkt het.

Neckermann kende een jaar geleden, na het faillissement van Thomas Cook, een doorstart via de Spaanse reisorganisatie Wamos Group . Met Wamos kwam er ook een nieuws schwung in het bedrijf, maar de pandemie zorgde voor een ongekende instorting van het toerisme.

‘De heropening van de grenzen in juni en de eerste weken van juli boden even soelaas, maar door het stijgend aantal besmettingen, de onduidelijke communicatie van de overheid en de verwarrende kleurcodes gingen geen reizen meer over de toonbank’, klinkt het. ‘Onze verkoop is sinds de tweede coronagolf herleid tot nul.’