Neckermann wil begin mei operationeel zijn

Op 2 mei moet de reisbureauketen Neckermann opnieuw operationeel zijn. Dat is althans de wens van de gerechtelijke mandatarissen.

Want voorlopig heeft Neckermann nog geen nieuwe geldschieter. De onderhandelingen lopen, maar de gerechtelijke mandatarissen willen voorlopig geen namen van kandidaten geven of aangeven hoe groot de interesse is. Maar voor 2 april moeten alle geïnteresseerden een bod hebben uitgebracht.

Neckermann verkeert al maanden in een precaire financiële situatie. Eind 2019 ging het Britse moederbedrijf Thomas Cook op de fles, en nadien werd de keten voor amper 750.000 euro overgenomen door het Spaanse Vamos, dat deel uitmaakt van de Zwitsers private-equitygroep Spring Capital. Maar de coronacrisis kelderde de steile ambities die Vamos met Neckermann had, en begin oktober vorig jaar moest de keten bescherming tegen haar schuldeisers aanvragen. Vamos beloofde toen met 3,5 miljoen euro vers geld over de brug te komen. Maar daar heeft Neckermann, dat in ons land nog steeds een 50-tal winkels en zowat 150 personeelsleden telt, nooit een euro van gezien.

Luxemburgs fonds

De keten vermeed in februari het faillissement door een overdracht onder gerechtelijk gezag op te starten. Sindsdien zoeken gerechtelijke mandatarissen naar een geschikte investeerder. Geen gemakkelijke opdracht, want Neckermann kampt met hoge kosten en moet dringend investeren in een nieuw digitaal boekingsplatform.