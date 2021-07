Nieuwe mokerslag voor spartelend Waals toerisme

De overstromingen komen net aan het begin van het toeristische hoogseizoen in Wallonië, na een jaar waarin de coronacrisis er al stevig op had ingehakt.

De essentie De belangrijkste toeristische attracties in Wallonië zijn dicht door de wateroverlast.

Behalve de directe schade vreest de sector massale annulaties, onder meer vanuit Vlaanderen.

De klap voor het toerisme komt na een zwart coronajaar waarin de sectoromzet bijna halveerde.

De watersnood dreigt een ravage aan te richten in de Waalse toeristische sector. Ondernemer Marc Coucke, die fors geïnvesteerd heeft in het toeristische stadje Durbuy, tweette donderdag foto’s van een ondergelopen stadscentrum. Zijn hotel Le Sanglier stond midden in de rivier de Ourthe, zijn avonturenpark Adventure Valley riep bezoekers op vooral niet te komen.

40 kilometer oostwaarts, in het pretpark PlopsaCoo, besliste de directie al woensdagmiddag het park te ontruimen. ‘We zagen dat de auto’s op de lager gelegen parking in gevaar kwamen en hebben het park tegen 16 uur ontruimd’, zegt Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof.

Na een nacht vol regen werd snel duidelijk dat de schade groot is. ‘Alles staat onder water: machinekamers, winkels, restaurants... Vrijdag blijven we sowieso nog dicht, maar nu al is duidelijk dat de heropening niet voor dit weekend is.’ De timing kan niet slechter, want half juli markeert het begin van zowat zes weken hoogseizoen in het attractiepark. ‘In die periode halen we 60 procent van onze jaaromzet, met zelfs in coronatijden zowat 20.000 bezoekers per week’, zegt Van den Kerkhof.

Ook andere trekpleisters zien hun plannen in het water vallen. Het festival Belgofolies in Spa - het vroegere Francofolies - zou maandag van start gaan, nadat het vorig jaar werd afgelast wegens de coronacrisis. ‘Ik zit geklemd tussen de belangen van de artiesten die het al maanden zo moeilijk hebben en de ellende die de regio beleeft', zegt organisator Charles Gardier.

Grotten van Han

Een ander slachtoffer zijn de grotten van Han, een van de bekendste plekken in het zuiden van het land. Het dorp Han-sur-Lesse kon het relatief droog houden, maar het toeristische park en de grotten zijn sinds woensdag dicht door de hoge waterstanden. In de winter komt dat vaker voor, maar in de zomer is het uitzonderlijk. ‘We hebben vorig jaar een groot verlies geboekt en hoopten dat dit jaar te verminderen’, zegt CEO Brigitte Malou. Elke sluitingsdag kost het park zowat 80.000 euro omzet.

‘De eerste helft van juli was een catastrofe door het slechte weer, maar nu wordt het dramatisch’, zegt Véronique Cosse van het Observatoire wallon du Tourisme. ‘De vier weken tussen half juli en half augustus vormen de absolute piek van ons toeristische seizoen.’

De grote vraag is of de toeristen terugkeren als het water zakt. ‘Wallonië is afhankelijk van toeristen uit de omliggende regio’s - Vlaanderen, Noord-Frankrijk en Zuid-Nederland. Die laten zich sterk door het weer beïnvloeden. Ik hoor dat er veel last minute reserveringen waren bij verhuurders van vakantiehuizen, maar ik vrees dat het annulaties zal regenen.’

Gehalveerd

De Waalse toeristische sector geeft werk aan 84.000 mensen (59.000 voltijdse equivalenten) en was in 2019 goed voor een omzet van bijna 2 miljard euro. Na jaren van gestage groei werd die vorig jaar bijna gehalveerd tot 1,1 miljard, blijkt uit een onderzoek door het Observatoire. De sector rekende op het zomerseizoen om van de klap te bekomen, maar dan moet het goede weer dat voor volgende week wordt aangekondigd enkele weken aanhouden.