Nog geen stormloop op vakantiewoningen

De Belg wacht af om een vakantie te boeken voor deze zomer. Verhuurders merken geen opvallende piek in de reservaties. Met uitzondering van de populaire Ardennen.

Nu we opnieuw grotendeels aan het werk zijn en onze sociale bubbel iets hebben mogen uitbreiden, lonkt de volgende stap naar 'normaal': vakantie. Er is nog veel onzekerheid over reisbeperkingen en horeca, waardoor het ernaar uitziet dat het vooral een zomer in eigen land wordt.

Dat voelt Ardennes-Etape, met meer dan 1.900 accommodaties de grootste verhuurder in Wallonië. ‘De Belgen reserveren 120 procent meer ten opzichte van vorig jaar’, zegt woordvoerder Joris Vandendooren. ‘Maar tegelijk komen vanuit Nederland 50 procent minder boekingen binnen. In de periode van midden juli tot midden augustus is nog maar 15 à 20 procent van de vakantiehuizen vrij. De rest van de zomer is nog 30 à 40 procent van de vakantiehuizen van Ardennes-Etape beschikbaar.'

De organisatie past haar prijzen niet aan, zegt Vandendooren. 'Die liggen al een jaar op voorhand vast.'

Kust

Verhuurders van vakantiehuisjes aan de kust worden voorlopig niet bedolven onder de aanvragen. ‘Er zijn niet beduidend meer boekingen dan andere jaren', zegt Peter Bonhomme van CIB Kust, de sectorfederatie voor vastgoedverhuurders.

'Vakantiegangers wachten nog even af. Dat heeft deels met bezorgdheid te maken, maar ook met onzekerheid: er zijn nog geen richtlijnen voor toerisme en vakantie gekomen van de overheid. Tegelijk zijn er ook buitenlandse toeristen die hun verblijf annuleren.’

Zo blijft het aantal boekingen op de status quo. Volgens de laatste cijfers, die dateren van 30 april, zijn er 2 procent meer zomerreservaties dan vorig jaar aan de kust.

‘Het is wachten op de GEES-expertengroep voor de exitstrategie, ook voor verhuurders en uitbaters. Totdat er veiligheidsprotocollen worden opgesteld zal de interesse niet spectaculair toenemen.’ Er is dus nog geen sprake van krapte op de markt. ‘Ongeveer twee derde van de 10.000 vakantiewoningen aan de kust is al geboekt.’

Vakantieparken

Dat merken ze ook bij de vakantieparken van Center Parcs en Sunparks, beide onderdeel van het Franse Groupe Pierre & Vacances Center Parcs. 'Er is nog geen piek in België en we zitten nog niet aan de helft van onze capaciteit', zegt woordvoerder Marthijn Tabak. 'In Nederland wel. Dat bewijst dat de mensen wachten op zekerheid om te boeken. Toen de regering daar aankondigde dat vakanties toegelaten waren, stroomden de reservaties binnen.'

Hetzelfde verhaal is te horen bij Roompot, een van oorsprong Nederlandse keten van vakantieparken die nu in handen is van een Franse investeringsmaatschappij. België telt twee parken met een paar honderd vakantiewoningen: eentje aan de kust in Bredene en eentje in Tellin in Luxemburg.

'Er is wel een verhoogd zoekgedrag op onze Belgische website, maar de boekingen blijven uit', zegt woordvoerder Baptiste van Outryve. 'Sinds de lockdown zijn de reservaties stilgevallen, waardoor we nu met een lichte achterstand ten opzichte van vorig jaar zitten.'