De ondergang van de Britse toerismegigant Thomas Cook vertoont gelijkenissen met het omvallen van een bank. Aan de basis van het debacle liggen financiële problemen die maar niet opgelost geraakten en die het vertrouwen van klanten en leveranciers aan het wankelen brachten, waardoor het bedrijf almaar dieper in het moeras wegzonk. De gevolgen van het faillissement reiken verder dan de ruim 20.000 werknemers van Thomas Cook die hun baan dreigen te verliezen. Dit veroorzaakt een schokgolf die de toerismesector doet daveren en beroering wekt in de brede samenleving.

Honderdduizenden vakantiereizigers zijn gestrand op een buitenlandse bestemming en moeten worden gerepatrieerd. Honderdduizenden anderen zien hun al betaalde vakantie in het water vallen en moeten hopen hun centen te kunnen recupereren via een speciaal verzekeringsfonds. De val van Thomas Cook kan een domino-effect veroorzaken bij andere firma’s en dienstverleners - hotels, autocarbedrijven... - die voor hun omzet van de groep afhankelijk zijn.

Door de dreigende chaos heeft de top van Thomas Cook geprobeerd een financiële reddingslijn te krijgen van de Britse regering. Die heeft dat geweigerd. Terecht. Vakanties organiseren is geen overheidstaak. En de tijd dat Thomas Cook belangrijke logistieke diensten leverde aan het Britse imperium - zoals de legerexpeditie naar Khartoem in 1884 - ligt ver achter ons. Het argument dat de toerismegroep too big to fail is, is evenmin aanvaard, al zal de economische impact van dit bedrijfsdrama niet onbeduidend zijn.