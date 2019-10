Onderzoek naar boekhouder Thomas Cook

De Britse toezichthouder op de boekhoudsector, de Financial Reporting Council of FRC, onderzoekt of accountants- en adviesbureau EY (het vroegere Ernst & Young) fouten heeft gemaakt bij het beoordelen van de cijfers van Thomas Cook. Dat heeft de FRC dinsdag bekendgemaakt. EY is nog maar sinds 2017 de commissaris van Thomas Cook. Daarvoor was dat PwC.