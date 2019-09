Online handel krijgt Vlaamse reisbureaus niet klein

Reisbureaus winnen in België al jaren aan populariteit. Dat geeft hoop voor de 85 Neckermann-kantoren waarvoor Thomas Cook een overnemer zoekt.

Het quasi-failliete Thomas Cook Belgium zoekt een koper voor zijn Belgische reiskantoren. Terwijl de rechtbank in Gent de touroperatoractiviteiten in België woensdag failliet verklaarde, hoopt het bedrijf zijn 90 reiskantoren nog te redden via de beschermingsprocedure tegen schuldeisers.

De onafhankelijke kantoren zijn veel flexibeler en spelen beter in op de wensen van de klant. Koen Van den Bosch Vereniging van Vlaamse Reisbureaus

Waarom ziet Thomas Cook nog kansen voor zijn bakstenen reisbureaus? Wie boekt in tijden van Booking.com, Airbnb en Expedia nog een vakantie in het reisbureau om de hoek?

Veel Belgen, zo blijkt. Het aantal reisbureaus in ons land gaat al jaren licht omhoog. Telde de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (VVR) eind 2013 nog 1.041 verkooppunten in Vlaanderen en Brussel, dan steeg dat aantal jaar na jaar tot 1.107 eind 2017.

Volgens VVR-topman Koen van den Bosch danken de onafhankelijke reiskantoren hun populariteit aan hun persoonlijke dienstverlening. 'De klassieke pakketreis waarbij je op zondag met het vliegtuig vertrekt, de transfer naar het hotel maakt en een week later terugkeert, is niet wat de mensen willen', zegt hij. 'De onafhankelijke kantoren zijn veel flexibeler en spelen beter in op de wensen van de klant.'

Contactpersoon

Giganten als TUI en Thomas Cook kunnen dat maatwerk volgens van den Bosch niet leveren. 'Grote spelers zitten in een strak keurslijf omdat ze vaak contractuele verplichtingen hebben tegenover grote hotels', zegt hij.

'Onze eigen reisbureaus doen het zeer goed', zegt TUI-woordvoerder Piet Demeyere. 'Mensen denken dat onze kantoren gewoon zo veel mogelijk reizen moeten verkopen. Maar wij zien de kantoren ook als servicecentrum voor mensen die online boeken. Veel reizigers voelen zich niet lekker als ze geen echte contactpersoon hebben.'

TUI wijst erop dat vaste pakketreizen nog altijd het 'overgrote deel' van de georganiseerde markt uitmaken, maar dat het volume zeker niet stijgt. 'Jongeren hebben daar minder nood aan', zegt Demeyere. 'Als een klant met een bepaalde wens afkomt en dat in een pakket past, waarom zouden we dat dan niet verkopen? Als de klant iets à la carte wil, doen wij dat ook. Maar zodra je afwijkt van een pakket, kom je natuurlijk in een duurdere prijscategorie.'

Neckermann

In tegenstelling tot TUI was Thomas Cook al langer bezig met het inkrimpen van zijn netwerk. Het bedrijf beschikte in 2011 in Vlaanderen over 64 Neckermann-kantoren en 63 Thomas Cook Travel Shops. Maar de voorbije jaren verdween het merk Thomas Cook uit het straatbeeld en legde het bedrijf volledig de focus op het populaire merk Neckermann. Vandaag telt Thomas Cook in België 85 Neckermann-shops en amper 5 Thomas Cook Travel Shops.

Neckermann beschikt in België over een sterk verkoopkanaal en een sterk merk.

Door het faillissement van de Britse moedergroep zoekt Thomas Cook in de praktijk een oplossing voor die Neckermann-kantoren. Dat wordt geen eenvoudige klus. Terwijl de Thomas Cook Travel Shops al langer reizen van andere spelers verkopen, werkt Neckermann sinds jaar en dag via een 'gesloten distributiemodel'. Daarbij verkoopt Neckermann bijna alleen eigen reizen in zijn kantoren, en zijn die reizen nergens anders te koop. Al schaafde Neckermann twee jaar geleden zijn model bij en verkoopt het voortaan ook reizen van Thomas Cook en partners Club Med en Expedia.

Scandinavië

Neckermann beschikt in België over een sterk verkoopkanaal en een sterk merk. Maar de vraag is welke partij in één klap 90 reiskantoren wil overnemen, vaak gelegen in winkelstraten die lijden onder de e-commerce en shoppingcentra buiten de stad.

Mogelijk ruiken buitenlandse groepen, die jarenlang werden afgeschrikt door het sterke duopolie op de Belgische markt, hun kans. In Duitsland, de historische thuismarkt van Neckermann, duiken mogelijk kandidaten voor de Belgische reiskantoren op.

Anderen wijzen op Triton Investment, de Zweedse investeringsgroep achter de fuserende touroperators Sunweb en Corendon. Dat bedrijf deed in mei een bod op de Scandinavische activiteiten van Thomas Cook. Sunweb en Corendon hebben in België vandaag geen eigen reiskantoren. Een woordvoerder van het bedrijf wilde niet reageren.