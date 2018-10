Online reisagent TravelBird flirt met faillissement

Het Nederlandse bedrijfje kondigt op zijn site aan dat geen nieuwe reizen meer kunnen worden geboekt omdat het bedrijf er niet in slaagt opnieuw geld op te halen. 'TravelBird is na de start in 2010 explosief gegroeid en was in de eerste helft van 2018 voor het eerst winstgevend. Door seizoensfluctuaties is er de afgelopen maanden een achterstand in betalingen aan partners ontstaan en is TravelBird actief op zoek gegaan naar extra financiering. Helaas is dat niet tijdig gelukt.'