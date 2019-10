Overgenomen Thomas Cook-personeel behoudt loon en anciënniteit

Zaterdag is een akkoord bereikt over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de voormalige Thomas Cook-werknemers die normaal gezien vanaf maandag een zestigtal Neckermann-reisbureaus zullen bemannen. Het akkoord was een van de laatste losse eindjes in de aanloop naar de geplande heropening van de reisbureaus onder het Neckermann-logo en de Neckermann-website.