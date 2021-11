Overnachtingen via Booking.com schieten omhoog

Booking merkte een fors herstel in het aantal boekingen, voornamelijk in Europa

Toeristen boekten tijdens het voorbije kwartaal 44 procent meer overnachtingen dan vorig jaar en spendeerden 23,7 miljard dollar (77%) op het platform.

Het moederbedrijf van hotelboekingssite Booking.com, Booking Holdings , heeft in het afgelopen kwartaal flink geprofiteerd van de versoepeling van de reisbeperkingen.

Booking is voor zijn inkomsten onder meer afhankelijk van commissies op hotel- en kamerreserveringen via zijn sites. Dat leverde een omzet op van 4,7 miljard dollar (+77%).

‘We zijn verheugd weer een verbetering de cijfers te kunnen melden, wat voornamelijk was gedreven door betere resultaten in Europa’, zegt CEO Glenn Fogel. ‘We zijn bemoedigd door de tekenen van herstel die we in veel delen van de wereld zien.’

De operationele winst verzesvoudigde tot meer dan 2 miljard dollar dankzij schaalvoordelen. De operationele kosten stegen namelijk amper 15 procent, voornamelijk door extra investeringen in marketing en de uitbreiding van het personeelsbestand.

De nettowinst daalde, als gevolg van enkele eenmalige kosten en waardeverminderingen, met 4 procent tot 769 miljoen dollar.

Booking is van oorsprong een Nederlands bedrijf maar kwam 15 jaar geleden in Amerikaanse handen kwam nadat de voormalige zakenbankier Fogel er als enige het groeipotentieel van had ingezien.

In het diepste van de coronacrisis moest Booking net als toerismebedrijven genre Airbnb en Tripadvisor wel zware verliezen slikken. Om de crisis te overbruggen vroeg en kreeg Booking in april vorig jaar nog financiële steun van de Nederlandse overheid, wat tot bakken kritiek leidde. 'Je kan niet schreeuwen naar een virus, wel naar Booking. Mensen zoeken in deze tijd een zondebok, maar ik vind het niet terecht’, zei Fogel toen.

Het aandeel heeft de coronacrisis intussen ook al helemaal verteerd en de beurswaarde tikt een record aan van 100 miljard dollar.