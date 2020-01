Overnemer gaat 18 Thomas Cook-winkels heropenen

Hillman Travel, het reisagentschap dat in oktober 29 winkels van het failliete Thomas Cook Retail België overnam, plant in maart 18 winkels te heropenen.

Dat meldt operationeel directeur Simone Boon aan het persagentschap Belga. Tegen maart zullen 25 personeelsleden - een mix van nieuwe werknemers en oud-werknemers van Thomas Cook - reizen verkopen in 17 Hillman Travel-winkels in Vlaanderen en één in Wallonië.