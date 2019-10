Overnemer sluit vooral Vlaamse reiswinkels van Thomas Cook

De Spaanse reisorganisatie Wamos neemt 63 van de 91 filialen van Thomas Cook/Neckermann in België over en zal die onder de merknaam Neckermann voortzetten. De overnemer sluit vooral in Vlaanderen reiswinkels van Thomas Cook/Neckermann.

Dankzij de overname kunnen 195 van de 500 personeelsleden aan de slag blijven, van wie 150 in de winkels en de rest in ondersteunende diensten op de hoofdzetel. Deze week raakte bekend dat de retailtak van Thomas Cook België niet de benodigde 5 miljoen euro had gevonden voor een doorstart.

De overnemer kondigde een doorstart aan voor 62 van de 91 filialen. Van de 29 gesloten filialen liggen er 28 in Vlaanderen. Wamos zal de overblijvende winkels uitbaten onder de naam Neckermann.

De Belgische directie bevestigt dat de Spaanse overnemer vooral in het Vlaamse winkelnetwerk zal knippen. 'Er zijn dan ook een pak meer shops in Vlaanderen, vaak landelijker gelegen', zegt een verantwoordelijke. In Wallonië wordt één reiswinkel gesloten. Brussel wordt gespaard. Thomas Cook Retail België stelde meer dan 500 mensen tewerk, van wie zowat 150 in Brussel en Wallonië.

Daarvan kunnen bijna 200 personeelsleden een doorstart maken dankzij een akkoord dat de Spaanse Wamos Group donderdagnacht sloot met de Belgische curatoren. De jobs zullen vooral in Vlaanderen verdwijnen, blijkt uit de lijst met gesloten filialen.

Na de sluitingsoperatie zullen in Antwerpen nog negen Neckermann-filialen actief zijn, in Oost-Vlaanderen tien, in Limburg vier en in West-Vlaanderen zeven. In Brussel blijven acht reiswinkels open. In de Brusselse rand sluit het filiaal in Dilbeek, Vlaams-Brabant telt dan nog vier filialen.

Nieuw personeelsbestand

In Wallonië wordt slechts één filiaal gesloten, dat in Eupen. In Wallonië zullen dan vooral reizen verkocht worden in zeven filialen in Henegouwen en zeven in Luik. Ook in Waals-Brabant blijven drie kantoren actief, in Luxemburg en in Namen telkens een.

Wie in welk kantoor aan de slag kan blijven, wordt komend weekend beslist. Het nieuwe management zal tot volgende week woensdag personeel aanspreken dat aanspraak maakt op een doorstart. Medewerkers die in een afgestoten kantoor tewerk waren gesteld, kunnen ook in aanmerking komen voor een job in het nieuwe bedrijf.