Overnemer voor resterende 29 Thomas Cook-winkels

Voor de resterende 29 winkels van het failliete Thomas Cook Retail België hebben de curatoren nu ook een overnemer gevonden. De nieuwe eigenaar is Hillman Travel, een vennootschap die net boven de doopvont werd gehouden.

Na het faillissement van de touroperator waren al 62 van de 91 winkels van Thomas Cook Retail België overgenomen door het Spaanse Wamos, samen met circa 190 personeelsleden. Voor de resterende 29 winkels in Vlaanderen zijn de curatoren de voorbije weken op zoek gegaan naar een kandidaat-koper. Die is nu gevonden met Hillman Travel. Dat neemt de inboedel van de winkels over.

De huurcontracten zijn niet opgenomen in het overname-akkoord, maar de curator stelt de gegevens wel ter beschikking. Het is dan aan de overnemer zelf om te bepalen of hij de huurcontracten al dan niet wil vernieuwen. Ook over het personeel staan geen bepalingen in het akkoord dat de curator heeft afgesloten.

Over de nieuwe overnemer is weinig bekend. Volgens ACLVB-vakbondsvrouw Els De Coster zou achter Hillman Travel een vastgoedonderneming zitten uit Knokke, met Nederlandse roots, die ambities toont in de reissector.