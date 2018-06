Pairi Daiza-voorzitter wil nieuwe wijk naast park

De voorzitter van Pairi Daiza, Eric Domb, gaat naast het dierenpark een nieuwe wijk ontwikkelen op de voormalige site van de suikerfabriek in Brugelette.

Domb heeft al langer zijn oog laten vallen op de site van de suikerfabriek, die jarenlang in het bezit was van het Waalse gewest. Dat is al een procedure gestart voor een wijziging van het gewestplan voor het park Pairi Daiza en zijn directe omgeving.