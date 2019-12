Pegase en Exclusive Destinations komen onder één dak

'De markt van de luxevakanties is nog erg gefragmenteerd, in tegenstelling tot het goedkopere segment', zegt Hans Vanoorbeek van BV Capital Partners (het investeringsfonds van de Nederlandse familie Blydenstein en de Belgische familie Vanoorbeek). 'Voor dat soort vakanties gaan mensen nog meer naar een reisbureau. We zullen kunnen profiteren van schaalvoordelen, bij hotels en luchtvaartmaatschappijen.'

Luxereizen floreren

Van Hawaï tot Frankrijk

'Nu we samensmelten kunnen Belgen niet alleen een vakantie boeken in de chicste vijfsterrenhotels op Hawaï of Monaco, maar evengoed in tophotels in Frankrijk of in de Benelux,' klinkt het bij Jeroen Decroos, de afgevaardigd bestuurder van Pegase.