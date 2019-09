Plopsa bouwt tweede pretpark in Polen

Studio 100 werkt voor de investering van 30 miljoen euro opnieuw samen met de Nederlandse investeringsmaatschappij Momentum Capital.

De Plopsa Group, de themaparkdivisie van amusementsconcern Studio 100, gaat een tweede Plopsa-pretpark bouwen in Polen, in de hoofdstad Warschau. Dat maakte Plopsa vrijdag bekend. De beslissing is mee ingegeven door het succes van het eerste park.

Dat heet Majaland Kownaty en kan een jaar na opening een goed rapport voorleggen. 'De vooropgestelde doelen werden behaald en de tweede, extra investeringsfase van 20 miljoen euro is reeds aan de gang', aldus Plopsa. Aandeelhouders Momentum Capital en de Plopsa Group kondigen nu aan opnieuw samen te investeren. Het tweede park zal gelegen zijn in de Poolse hoofdstad onder de naam ‘Majaland Warschau’. Het gaat om een investering van 30 miljoen euro.

Duitsland

In Majaland Kownaty, in het grensgebied met Duitsland nabij Berlijn, werd de doelstelling van 250.000 bezoekers een jaar na opening vlot behaald. Het brutobedrijfsresultaat (ebitda) in het openingsjaar bedraagt 40 procent. Twee derde van de bezoekers is afkomstig uit Polen, terwijl een derde van net over de grens uit Brandenburg en Berlijn komt.



Momenteel loopt er in Majaland Kownaty een tweede investeringsfase waarbij opnieuw 20 miljoen euro geïnvesteerd wordt. Het eerste deel van de investering, een houten achtbaan van 7,5 miljoen euro, werd deze zomer geopend. Volgende zomer opent de gloednieuwe zone Wickieland, opnieuw een investering van 7,5 miljoen euro.

Auchan

De grond voor het tweede Poolse park werd aangekocht van het Franse Ceetrus (ex-Immochan). Dat is de eigenaar, manager en commercialiseerder van de Auchan-winkelcentra en retailparken. Auchan is een Franse warenhuisgroep.

'Majaland Warschau zal, zoals de naam al doet vermoeden, volledig gedomineerd worden door het populaire karakter Maya De Bij', zegt Steve Van den Kerkhof, de CEO van Plopsa Group. De investering van 30 miljoen euro zal naar verwachting ongeveer twee jaar na de ontvangst van de vergunningen klaar zijn. Voor de realisatie van het project doen beide partners opnieuw een beroep op de Belgische bouwgroep CFE, die zelf ook in Polen actief is.

Majaland zal deel uitmaken van een innovatief complex voor gemengd gebruik, genaamd Project Góraszka. Deze plek zal binnenkort een van de best bereikbare plaatsen in de agglomeratie van Warschau worden door de aanleg van nieuwe wegen.