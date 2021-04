Plopsa duikt voor het eerst in 20 jaar in het rood

De uitbater van pretparken boekt voor het eerst sinds zijn opstartjaren verlies. Corona decimeerde in 2020 het aantal bezoekers en de omzet.

Plopsa-medewerkers begonnen het afgelopen weekend de pretparken klaar te stomen voor de heropening op 8 mei - als de coronacijfers het toelaten.

Topman Steve Van den Kerkhof hoopt dat de Studio 100-parken dan effectief weer bezoekers mogen ontvangen. En dat het scenario van begin deze maand niet wordt herhaald toen de geplande heropening in de koelkast ging wegens het hoge aantal besmettingen en ziekenhuisopnames.

‘Een pretpark heropenen doe je niet zomaar. Daar gaan twee, drie weken voorbereidingen aan vooraf. Dat kostte in maart 300.000 euro. Door de uitgestelde heropening is een deel van die kosten voor niets geweest’, zegt Van den Kerkhof.

Plopsa heeft het afgelopen jaar meer dan 700.000 euro extra kosten gemaakt om de bezoekers in veilige omstandigheden te ontvangen. Het gaat om uitgaven voor onder meer alcoholgel, signalisatie, mondmaskers, plexiwanden, extra stewards en desinfectieploegen. Dat komt neer op een extra kostprijs van 1 euro per bezoeker. Die kosten worden niet doorgerekend in de ticketprijs, verzekert de CEO.

Plopsa kan de coronakosten missen als kiespijn. Door de verplichte sluiting ontvingen de pretparken in België, Nederland, Duitsland en Polen vorig jaar maar 1,2 miljoen bezoekers, tegen 3 miljoen in 2019. Van de 75 miljoen euro omzet bleef minder dan de helft over.

De impact op het nettoresultaat is nefast. De bijna 10 miljoen euro winst (2019) sloeg om in een verlies van enkele miljoenen euro's. Op het officiële cijfer is het wachten tot de consolidatie van de Studio 100-resultaten. ‘Het is de eerste keer dat we rood kleuren sinds de opstartjaren 2000 en 2001’, zegt Van den Kerkhof.

Overheidssteun

De overheidssteun die daar tegenover stond, is volgens de CEO een druppel op een hete plaat. ‘Vorig jaar kregen we een globalisatiepremie van een half miljoen euro. Na aftrek van het Vlaamse steunmechanisme bleef nog 300.000 euro over. Dit jaar is er geen globalisatiepremie meer en vallen we terug op de Vlaamse steun. Dat betekent 40.000 euro voor Plopsaland en Plopsaqua in De Panne en Plopsa Indoor Hasselt, drie parken die samen elk jaar 1,8 miljoen bezoekers ontvangen.’ Tickets kosten 12 tot 15 euro voor kinderen en 22 tot 41 euro voor volwassenen.

Van den Kerkhof stelt vast dat de pretparken in Nederland, Duitsland en Polen heel wat beter ondersteund worden door de overheid. ‘Duitsland betaalt 15 à 20 procent van de kosten, met een maximum van 1,5 miljoen euro per maand. Ook Nederland en Polen betalen een veelvoud van de Vlaamse steun, terwijl onze pretparken er ettelijke malen kleiner zijn dan hier in België.’