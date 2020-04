Reisbureaus: 'Tijdelijke werkloosheid nodig tot eind 2021'

We moeten niet alleen wachten op het moment dat we opnieuw mogen reizen, daarna moet de verkoop ook opnieuw aanzwengelen.

'Als je ziet dat Brussels Airlines een derde wil afslanken, weet je dat het aanbod zal verminderen in de toeristische sector', zegt Van den Bosch. 'We moeten niet alleen wachten op het moment dat we opnieuw mogen reizen, daarna moet de verkoop ook opnieuw aanzwengelen. Als we vanaf eind juni opnieuw alle werknemers in dienst moeten nemen, volgen een hoop faillissementen.'