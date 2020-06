Reisbureaus kunnen reizen soms niet terugbetalen

Voor reizen die na 19 juni geannuleerd worden, kunnen reizigers hun geld terugvragen of ze kunnen die reis omboeken. De meerderheid kiest voor dat laatste, al zijn er reizigers die hun geld terugvragen. Dat brengt reisbureaus in de problemen. Een terugbetaling is vaak moeilijk omdat het geld al naar de leveranciers, zoals luchtvaartmaatschappijen en hotels, is overgeschreven.

Verzekering

Om sociale drama's in de sector te vermijden, hopen de reisbureaus dat het systeem met de tegoedbonnen wordt verlengd. In drie maanden werden ruim 200.000 tegoedbonnen voor meer dan 300 miljoen euro terugbetaald.

Minister van Consumentenzaken Nathalie Muylle (CD&V) wijst er bij VTM Nieuws op dat de regeling met de bonnen die in maart is ingevoerd in strijd is met Europese regels. 'Bovendien is de overmachtsituatie weggevallen doordat sinds 15 juni opnieuw kan gereisd worden, waardoor een verlenging niet mogelijk is.'