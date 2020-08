Reisgigant TUI ziet omzet 98 procent tuimelen

Europa's grootste touroperator ziet een straaltje hoop in de boekingen voor de zomer van 2021.

Minus 98 procent. Dat is de impact die de pandemie dit voorjaar op Europa's grootste touroperator had. In de periode april - juni draaide TUI luidens het kwartaalrapport nog 72 miljoen euro omzet, tegenover 4,75 miljard een jaar eerder. Het resultaat van wat de groep 'een business standstill' noemt, met het gros van de hotels en cruiseschepen dat door de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan op slot moest.