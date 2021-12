Reisgroep TUI verwacht deze zomer terugkeer naar prepandemieniveau

Het Duitse toerismeconcern TUI ziet, ondanks een nettoverlies van bijna 2,5 miljard euro, licht aan het eind van de tunnel. 'In de zomer van 2022 verwachten we een terugkeer naar het niveau van 2019.'

Nadat TUI afgelopen zomer opgelucht kon meedelen dat het bedrijf geen cash meer verbrandt , was de boodschap woensdagmorgen nog iets optimistischer. 'Er is een positieve en aanzienlijke kasstroom en we behalen opnieuw positieve resultaten op veel markten met onze hotels en hotelmerken', zegt topman Fritz Joussen.

Nochtans zijn die resultaten niet echt om over naar huis te schrijven, want de coronapandemie liet zich stevig voelen. Door de aanhoudende verstrengingen en afzwakkingen lag de reisbusiness - vliegtuigen, hotels en cruiseschepen - regelmatig stil. TUI zet een jaaromzet van 4,73 miljard euro in de boeken, terwijl analisten op 5,67 miljard hadden gerekend. In het boekjaar tot 30 september 2021 boekte TUI een nettoverlies van bijna 2,5 miljard euro. Dat is een vijfde lager dan in het jaar ervoor.