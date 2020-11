Reisorganisatie Sunweb neemt Corendon toch niet over

De reisorganisatie Sunweb Group ziet af van de overname van sectorgenoot Corendon. Volgens Sunweb kon niet worden voldaan aan de eisen om de transactie af te ronden.

In juni vorig jaar sloten de reisorganisaties Sunweb en Corendon een voorlopig akkoord over een fusiedeal. Het durfkapitaalfonds Triton, de eigenaar van Sunweb, zou Corendon overkopen, maar die koop wordt nu afgeblazen. 'We betreuren het om die aankondiging te doen, aangezien Sunweb aanzienlijke tijd en middelen heeft geïnvesteerd om de transactie mogelijk te maken. Omdat er voor de zogeheten 'long stop date' niet aan de eisen is voldaan van de koop- en verkoopovereenkomst hebben we de transactie beëindigd', zegt Mattijs ten Brink, de topman van Sunweb.

Normaal zou je heel blij zijn met een akkoord van de concurrentiewaakhond, en via Zoom klinken met een glaasje champagne. Steven van der Heijden Topman Corendon

Sunweb is een Europese reisorganisatie met Nederlandse roots. Het bedrijf, met hoofdzetel in Zwitserland, is naast in Nederland onder meer in België actief.

Ook Corendon is van Nederlandse komaf. Het bedrijf met een eigen luchtvaartmaatschappij biedt eveneens in België reizen aan. Maar de coronacrisis duwde de reissector in zwaar weer, wat de organisatie onder druk zet. Zo verwacht Corendon tegen het eind van het jaar een derde minder personeel over te houden dan bij het begin van de crisis in maart.

Dat is volgens Corendon de echte oorzaak van het afblazen van de fusie. Het bedrijf wil dan ook de beslissing van Sunweb aanvechten. De zaak wordt nu bekeken door de rechtbank van Amsterdam. Sunweb heeft vertrouwen in zijn juridische positie, zegt het bedrijf in een verklaring.

Concurrentiewaakhond

Na de aankondiging van de fusie duurde het ruim anderhalf jaar voor de Nederlandse concurrentiewaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) zijn fiat gaf voor de overname. Sunweb en Corendon zijn respectievelijk het nummer twee en drie op de markt van pakketreizen voor zonvakanties naar onder andere bestemmingen rondom de Middellandse Zee. Na de overname zouden in Nederland, behalve de nummer een en grootste concurrent TUI, weinig andere aanbieders van pakketreizen overblijven.