Reisorganisatie TUI gaat all-in op de zomer

TUI hoopt dankzij de wereldwijde vaccinaties op een uitbundige zomer. Die moet helpen de put te dichten die de pandemie sloeg.

De Duitse reisorganisatie TUI zet haar hoop op de zomer om de financiële strop rond haar nek te verlichten. In een mededeling die ze dinsdag publiceerde, zegt ze dat ze al 2,8 miljoen boekingen binnenkreeg. Dat is iets meer dan de helft van de boekingen in dezelfde periode twee jaar geleden, toen van covid-19 nog geen sprake was. Deze zomer wil ze 80 procent van haar normale aanbod aanbieden.

TUI gelooft dat dat aantal boekingen nog fors zal stijgen omdat mensen langer wachten om een vakantie te boeken. Bovendien verwacht ze dat mensen dit jaar meer aan een reis zullen uitgeven, omdat ze konden sparen in de lockdowns. Van reizen die nu al geboekt zijn, ligt de prijs gemiddeld een vijfde hoger dan in 2019.

De zomer moet helpen de put te dichten die de coronapandemie sloeg. Van oktober tot december leed TUI een verlies van 803 miljoen euro, terwijl dat in 2019 129 miljoen euro was. Het winterkwartaal is traditioneel moeilijk, maar kreeg extra klappen door de vele reisbeperkingen. De omzet zakte met bijna 88 procent tot 468 miljoen euro.

8.000 jobs weg

Over het hele boekjaar zijn de cijfers nog dramatischer. TUI leed een verlies van 3,1 miljard euro, terwijl de omzet in elkaar stuikte van 18,9 miljard euro het jaar voordien tot 7,9 miljard euro. De Duitse overheid kwam met 4,8 miljard euro over de brug om een faillissement te verhinderen, maar dat kon niet voorkomen dat het bedrijf 8.000 banen moest wegsnoeien.

CEO Fritz Joussen stelt nu zijn hoop op de wereldwijde vaccinatiecampagnes en dan vooral die in het Verenigd Koninkrijk, TUI's belangrijkste markt. 'We zien dat de vaccinaties er gepaard gaan met een indrukwekkende snelheid en ambitieuze doelen. De vraag is groot en mensen willen reizen', zei hij dinsdag.

De vraag is hoe realistisch die hoop is. Er blijven veel onzekerheden en de Britse regering raadt de Britten aan voorlopig geen reizen te boeken. In Duitsland, TUI's tweede belangrijkste markt, gaan de vaccinaties bovendien een pak trager. Dat vertaalt zich ook in de boekingen: van de 2,8 miljoen boekingen voor de zomer kwamen er maar 500.000 uit Duitsland.

Luxueuzere segment

Ook de concurrentie hoopt op een goede zomer om de verliezen goed te maken. 'Het is natuurlijk ontzettend afhankelijk van de vaccinaties en de reisadviezen', zegt Simone van den Berk van reisorganisatie Corendon. 'Wij hebben verschillende scenario's voor een heropstart - vanaf mei, vanaf juni of vanaf juli - en we merken bij onze klanten dat de reislust enorm is. We zien ook meer animo voor het luxueuzere segment. Mensen hebben kunnen sparen en denken: 'als ik nu op reis ga, moet het helemaal top zijn'.'