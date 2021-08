Reisorganisator Intersoc en vrijetijdsspecialist Pasar bundelen krachten

Intersoc, bekend voor zijn 'gezonde bergluchtvakanties' voor leden van de Christelijke Mutualiteit, zal voortaan ook kampeer-, wandel- en fietsvakanties organiseren op basis van de expertise van de vrijetijdsorganisatie Pasar.

Al sinds 1949 organiseert de vzw Intersoc de bekende 'gezonde bergluchtvakanties', onder meer in eigen hotels in Zwitserland, voor leden van de Christelijke Mutualiteit. Elk jaar bereikt ze zo'n 36.000 vakantiegangers in een vijftigtal bestemmingen.

Voor de activiteiten in de hotels, die volledig door Intersoc uitgebaat worden, beschikt het over een team van 120 contractuele medewerkers en zo'n 3.000 vrijwilligers.

De reisorganisator kondigt dinsdag in een persbericht aan dat hij de handen in elkaar slaat met de vrijetijdsorganisatie Pasar, waarvan de roots eveneens in de christelijke arbeidersbeweging liggen. Die vzw telt 21.000 leden en is actief met zo'n 240 afdelingen in Vlaanderen.

Pasar geeft onder meer een reismagazine uit en vier keer per jaar een gespecialiseerd magazine voor campereigenaars, een markt die boomt sinds de coronacrisis.

Winwinsituatie

'Wij hebben veel expertise rond wandelen, fietsen en kamperen, maar organiseren zelf geen pakketreizen', zegt Pasar-directeur Bert Van Uytsel. 'Door voortaan een beroep te doen op onze knowhow kan Intersoc nu ook een touroperatoractiviteit uitbouwen van onder meer wandel-, fiets- en kampeervakanties en dus zijn aanbod serieus uitbreiden. In eerste instantie voor groepsreizen, maar later ook voor individuele reizen. Voor Pasar biedt de samenwerking met Intersoc dan weer een hefboom om een nieuw publiek te bereiken.'