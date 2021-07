Rode zone schrikt Belgische reiziger niet af

Touroperators zien maar weinig klanten hun reizen annuleren of omboeken. 'We zien geen stormloop op omboekingen, rode zone of niet. Reizigers weten nu dat het perfect mogelijk is om naar rode zones te reizen.'

Steeds meer landen en regio's kleuren oranje en zelfs rood op de kaart met reisbestemmingen die het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) elke week bijhoudt.

Toch ziet touroperator TUI de 'overgrote meerderheid' op reis vertrekken, zelfs als de reisbestemming in een oranje of rode zone ligt. 'We merken wel dat er minder nieuwe boekingen voor Spanje gebeuren, sedert het land een rode zone is geworden', zegt woordvoerder Piet Demeyere in Het Laatste Nieuws.

Ook de luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines en de touroperator Sunweb merken dat klanten in vergelijking met vorig jaar minder reizen annuleren of omboeken.

We merken wel dat er sinds een goede week minder nieuwe boekingen zijn. Het wordt wat kalmer. Frank Bosteels Woordvoerder touroperator Connections

Hetzelfde geluid klinkt bij de touroperator Connections. 'Wie een reis in het vooruitzicht heeft, houdt eraan vast. We merken wel dat er sinds een goede week minder nieuwe boekingen zijn. Het wordt wat kalmer', zegt woordvoerder Frank Bosteels.

'We verwachten dat er voor de maand augustus nog boekingen binnenlopen, want er is veel beschikbaar en de prijzen vallen mee voor een hoogseizoen. We vermoeden dat het kwakkelweer mensen zal aanzetten om te boeken', voegt Bosteels eraan toe.

De Europese reisbestemmingen blijven het populairst. 'Twee derde van de boekingen van vorige week zijn bestemmingen in Europa', zegt Bosteels. Griekenland is in enorm in trek.

Spanje en Portugal doen het ondanks hun rode kleurencode goed.