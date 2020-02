Ryanair rekent op meer passagiers door coronavirus

'Als gevolg van het virus zullen veel toeristen dichter bij huis blijven', zegt financieel directeur Neil Sorahan in een interview met Bloomberg TV. 'Velen zullen ervan afzien naar Azië of elders in de wereld te reizen.'

Voor Ryanair kan dat een pleister op de wonde zijn. De Ierse luchtvaartmaatschappij wordt in haar groeiplannen belemmerd door de leveringsproblemen met de Boeing 737 MAX. Topman Michael O’Leary rekent pas op de eerste 55 toestellen in de winter van 2020.

Kerstboekingen

Het afgelopen kwartaal kon Ryanair een toename van zijn passagiers optekenen. De budgetvlieger vervoerde 35,9 miljoen passagiers of 6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat was te danken aan de extra lastminuteboekingen in de kerstperiode. De passagiers leverden de maatschappij een omzet op van 1,9 miljard euro of een vijfde meer.