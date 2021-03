Ryanair rekent op vaccinaties voor behoorlijke zomer

Aan optimisme geen gebrek bij Ryanair-topman Michael O’Leary. Ondanks de verstrengde maatregelen in veel Europese landen, rekent hij op een 'behoorlijke' zomer. ‘Het is nog maar half maart’, sust hij de paniek in de sector.

De nieuwe, verscherpte coronamaatregelen in veel Europese landen zijn slecht nieuws voor de reissector en de luchtvaart. Toch blijft de flamboyante O’Leary de toekomst positief inzien. ‘Iedereen doet momenteel erg paniekerig over de reizen naar het buitenland, maar zodra de schoolvakanties in juli beginnen, zullen al veel mensen gevaccineerd zijn. Niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, maar in heel Europa', zei hij tijdens een persconferentie.

Vandaar dat de Ryanair-topman zich relatief optimistisch uitlaat over de zomer. O’Leary verwacht dat Ryanair ongeveer de helft van het normale aantal vluchten midden dit jaar zal kunnen uitvoeren, een percentage dat in de periode juli-september zou moeten stijgen naar 80 procent.

Focus op Spanje

Het vluchtaanbod focust vooral op Spanje. Als teken van vertrouwen in de toekomst plant Ryanair wekelijks vanuit heel Europa 2.500 vluchten van en naar het Iberische land. In totaal gaat het om 582 routes. 'In vergelijking met wat we vorig jaar hadden verwachten, rekenen we nu op een verdere stijging', zegt marketingdirecteur Dara Brady. 'Ons vluchtaanbod naar Spanje ligt zowat 20 procent hoger dan in de voorbije jaren.'

Nu al verhoogt Ryanair in het Verenigd Koninkrijk het aantal vluchten, omdat de Britten sneller gaan met hun vaccinaties dan in andere Europese landen. Volgens O’Leary kunnen reizigers hun vakantie ‘met een redelijk vertrouwen’ boeken. Om de ticketverkoop op te drijven, biedt Ryanair zijn passagiers de mogelijkheid om gratis om te boeken tot eind oktober.

Zwaar verlies

Hoewel de Ierse maatschappij op een behoorlijke zomer rekent, zal het effect daarvan pas volgend boekjaar zichtbaar zijn. Eind deze maand sluit Ryanair zijn boekjaar 2020/2021 af, en die cijfers zullen de volle impact van de coronacrisis weerspiegelen. Afgelopen maand vervoerde Ryanair amper 500.000 mensen, 5 procent van het aantal reizigers van in februari vorig jaar. Dat was toen de laatste maand voor de start van de ingrijpende coronamaatregelen in Europa.

5% aantal reizigers In februari vervoerde Ryanair slechts 5 procent van het aantal reiziger dat in februari 2020 een vliegtuig van de prijsvechter nam.

Voor het huidige boekjaar rekent Ryanair op 26 tot 30 miljoen passagiers. Dat staat in schril contrast met de bijna 150 miljoen passagiers die de lagekostenmaatschappij in precoronatijden vervoerde. In februari gaf O'Leary aan dat 2021 het uitdagendste jaar in de geschiedenis van de maatschappij wordt. Hij rekent voor dit boekjaar op een verlies van 850 tot 950 miljoen euro.

Financieel ziet de Ier geen problemen voor de prijsvechter om de moeilijke periode door te spartelen. In september haalde Ryanair nog 1,25 miljard euro aan vers kapitaal op via schuldvorderingen en de uitgifte van nieuwe aandelen. Volgens O’Leary zit Ryanair nog op voldoende cash om de zomer te overbruggen zonder extra kapitaal op te halen.

Beroep tegen steun Air Europa

In de marge van de persconferentie benadrukte marketingdirecteur Brady ook dat Ryanair geen beroep zal aantekenen tegen de beslissing van het Europees Hof van Justitie om in te stemmen met een financiële injectie van 53 miljoen euro van de Spaanse overheid in de noodlijdende luchtvaartmaatschappij Plus Ultra.