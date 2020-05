Samsonite gaat 160 jobs schrappen in Oudenaarde

Het bedrijf verwijst naar de ingestorte verkoop door de coronacrisis. Niemand koopt op dit moment een reiskoffer, nu er waarschijnlijk een zomer in eigen land in het verschiet ligt. Samsonite haalt twee derde van zijn omzet uit reiskoffers. 'In maart is de omzet met 62 procent gedaald tegenover vorig jaar', zegt woordvoerder Gert Weyers. 'Dat maakt dat we aan onze kostenstructuur moeten werken.'