Samsonite plant ontslagronde in Oudenaarde

Samsonite zou ontslagen plannen in de vestiging in Oudenaarde.

De crisis in de reissector door het coronavirus dwingt de kofferproducent Samsonite tot ontslagen in Oudenaarde. De magazijnen van het bedrijf zitten 'eivol'.

De reiskofferproducent Samsonite bevestigde vrijdagavond aan De Tijd wat sinds donderdag op regionale media, zoals Het Nieuwsblad, de ronde deed: in de vestiging in Oudenaarde zullen ontslagen vallen. Daar bevindt zich het Europese distributiecentrum en hoofdkantoor van de groep. 'De ontslagen zullen inderdaad plaatsvinden, maar dit is nog een delicaat moment. We willen eerst alles afronden met de vakbonden', klinkt het bij het bedrijf. Meer uitleg wil het niet kwijt.

De vakbonden bij Samsonite hadden eerder gesignaleerd dat de directie de ontslagen had aangekondigd op een ondernemingsraad donderdag. Het is koffiedik kijken om hoeveel banen het gaat, geeft Michel Roman, afgevaardigde van de christelijke vakbond ACV aan. 'Er was sprake dat wereldwijd ontslagen zullen vallen, in België, maar ook bijvoorbeeld in Hongarije. Er circuleren alleen voorlopige getallen. Maar het lijkt wel sowieso om een collectief ontslag te gaan, zo'n 10 à 15 procent van het personeel.'

Lockdown

Bij Samsonite in Oudenaarde werken 700 à 800 medewerkers. Het lijkt vast te staan dat de tijdelijke contracten opgezegd worden. Maar de ontslagronde zal ook mensen met een vast contract treffen, voorspelt Roman. De reden voor de ontslagen lijkt evident: het coronavirus en de ingestorte reissector. 'Niemand koopt op dit moment een reiskoffer, nu er waarschijnlijk een zomer in eigen land in het verschiet ligt', zegt Roman. Volgens hem zitten de magazijnen in Oudenaarde 'eivol'.

Toch is de malaise bij het bedrijf niet alleen toe te schrijven aan de lockdown in eigen land of elders in Europa. De cijfers waren in januari en februari ook al minder, is te horen bij Roman. Dat was te wijten aan vertragingen bij de aanlevering van onderdelen, omdat het coronavirus toen al huishield in China. Nodige onderdelen zaten vast in de havens. De intense verstrengeling met de reissector maakt het ook moeilijk na te denken over de toekomst van Samsonite, vindt Roman. 'Dat is toch wat onbehaaglijk.'

Ruien

Het bedrijf heeft nog andere kopzorgen in Oudenaarde. In februari 2018 kondigde Samsonite aan 'tientallen miljoenen euro' te investeren in een nieuw magazijn op een perceel van 4 hectare, op de terreinen van de voormalige elektriciteitscentrale in het naburige Ruien. Maar de ontwikkeling liep aanzienlijke vertraging op door het verzet van Milieufront Omer Wattez (MOW). De eerste steen moet nog gelegd worden, stelt Roman. 'Terwijl het nieuwe magazijn goed van pas zou komen voor de overvloedige stock.'