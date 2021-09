Skireus legt eigen treinen in vanuit Londen

Compagnie des Alpes, de grootste uitbater van skioorden ter wereld, legt komende winter een eigen treinverbinding in tussen Londen en zijn skigebieden in de Alpen. Daarvoor sloot het een overeenkomst met Eurostar.

De Travelski Express. Dat is de naam van de eigen treinverbinding die Compagnie des Alpes inlegt tussen Londen en de Franse Tarentaisevallei, met toegang tot enkele belangrijke skigebieden in de Franse Alpen.

Doel is de Britten na de moeilijke coronajaren weer op de latten te krijgen. Zo hoopt het bedrijf weer met groei aan te knopen in het komende winterseizoen.

De Travelski Express zal in de wintermaanden in de weekends rijden op het spoornetwerk van Eurostar. De dienst wordt volledig gefinancierd door het Franse bedrijf. Tickets worden alleen verkocht in pakket met onder andere verblijf en skipassen.

Coucke

De 32 jaar oude Franse groep is de grootste uitbater van skipistes ter wereld en het Europese nummer vier in pretparken. Ze is de eigenaar van 24 sites in zes landen. In ons land is Compagnie des Alpes het bedrijf achter de pretparken Walibi en Bellewaerde en hun waterparken Aqualibi en Aquapark.

De groep belandde in een dal door corona, wat leidde tot gesloten skipistes en pretparken. Daardoor slonk de omzet in het boekjaar 2019-2020 (tot 30 september) met meer dan een kwart (-27,9%) tot 616 miljoen euro en de brutobedrijfswinst (ebitda) met bijna 60 procent tot 93 miljoen.