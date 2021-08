Slow Cabins breekt dagrecord op WinWinner

De Antwerpse start-up Slow Cabins verhuurt kleine, verplaatsbare huisjes in volle natuur. Dat concept is in trek, ook bij investeerders.

Onthaasten

De huisjes staan midden in de natuur en zijn ontworpen om te onthaasten. Ze zijn volledig 'off grid': er is geen wifi en geen aansluiting op het elektriciteits- of waternetwerk. Zonnepanelen, batterijen, een waterreservoir met regenwater, houtkachel, vuurschaal, enzovoort bieden het comfort. De cabines zijn verplaatsbaar, de locatie ontvang je als huurder pas kort voor je vertrek.

Slow Cabins ontving al enkele duizenden bezoekers. Het bedrijf merkte een versnelling tijdens de coronacrisis. Ook in het buitenland zijn concepten als Cabiner (Nederland) en Getaway House (VS) in opmars. Wie op Airbnb zoekt naar ‘tiny houses’ heeft keuze in overvloed. ‘De coronacrisis deed ons de charme van de natuur in eigen land ontdekken’, klinkt het. ‘We leven vandaag in een Duracell-maatschappij. Mensen worden bij ons uitgenodigd om even niets te doen en volledig tot rust te komen. Pure detox in eigen natuur’, zegt Leclair.