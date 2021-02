Spanjaarden laten Neckermann stikken

De Spaanse reisgroep Wamos trekt de handen af van zijn Belgische dochter Neckermann. De wankelende reisbureauketen gaat op zoek naar een nieuwe overnemer.

De toekomst van Neckermann blijft onzeker. De zwalpende reisbureauketen vraagt de rechtbank van Nijvel vandaag vrijdag om via de Wet Continuïteit Ondernemingen een 'overdracht onder gerechtelijk gezag' op te starten. Een gerechtsmandataris krijgt dan vier maanden de tijd om een overnemer te vinden. In die periode is Neckermann beschermd tegen een faillissement.

De Belgische directie zet de stap nadat duidelijk was geworden dat de Spaanse eigenaar Wamos zijn Belgische dochter Neckermann laat vallen. 'Wamos wil geen geld steken in België, want het wil zijn business in Spanje beschermen', zegt Neckermann-topman Laurent Allardin.

Thomas Cook

De Zwitserse private-equitygroep Springwater Capital, die 81 procent van de Spaanse toerismegroep Wamos bezit, viste Neckermann in 2019 uit het faillissement van de Britse reisgroep Thomas Cook. Volgens een welingelichte bron betaalde het durfkapitaalfonds van de omstreden zakenman Martin Gruschka amper 750.000 euro voor de Belgische tak.

Neckermann biedt voornamelijk reizen van de touroperators Sunweb en Corendon aan. De investeerders hadden evenwel grote ambities met het ijzersterke Belgische merk. Neckermann wilde reisbureaus openen in Noord-Frankrijk en meer cruisereizen aanbieden. Maar de coronapandemie deed de reisbusiness volledig instorten. In juni weekte Neckermann een lening van 2,6 miljoen euro los bij de bank BNP Paribas. Vlaanderen en Wallonië verleenden toen via hun investeringsmaatschappijen PMV en SRIW een waarborg. In september vroeg de keten 5 miljoen euro steun bij verschillende overheden, maar ze kreeg nul op het rekest.

Bij gebrek aan inkomsten vroeg Neckermann in oktober bescherming tegen zijn schuldeisers aan. De Spaanse eigenaar Wamos beloofde toen 3,5 miljoen euro vers geld in zijn Belgische dochter te pompen. Begin februari was een schijf van 1 miljoen euro gepland, maar dat geld kwam nooit aan. Wamos zit zelf in financiële moeilijkheden en wacht op steun van de Spaanse staat. Bovendien kwam Springwater Capital, dat de voorbije jaren meerdere toeristische bedrijven spotgoedkoop kocht, tot de conclusie dat zijn blootstelling aan de risicovolle reissector te groot is. Daarom liet de private-equitygroep deze zomer haar opgeknapte Spaanse cruisedochter Pullmantur al over de kop gaan.

Test Aankoop

De druk op Neckermann steeg nog meer na een opmerkelijke actie van Test Aankoop. De consumentenorganisatie meldde deze week dat Neckermann op maandag 22 februari failliet zou kunnen worden verklaard als het tegen dan geen financiële middelen vond om zijn activiteiten voort te zetten. Reizigers met een voucher die na 19 juni 2020 werd uitgeschreven voor een geannuleerde reis, dreigden hun geld te verliezen omdat ze niet verzekerd waren. Test Aankoop raadde de betrokkenen aan hun voucher snel om te zetten in een echte boeking.

Hoewel Neckermann ontkent dat er een deadline lag op 22 februari, leidde het advies tot grote chaos bij het bedrijf, dat alle reisbureaus gesloten houdt. 'Onze telefoonlijn raakte kapot, we kregen elke minuut een mail binnen', klaagt Allardin. 'We willen iedereen geruststellen: de vouchers blijven geldig.'

Benelux

Neckermann hoopt nu snel een nieuwe hoofdaandeelhouder te vinden. De Belgische directie voert naar eigen zeggen gesprekken met een investeringsfonds in de Benelux. Allardin wil geen naam geven, maar vermoedelijk gaat het om Futura Capital. Dat Luxemburgse fonds, gespecialiseerd in het oplappen van Waalse bedrijven, deed in oktober al een bod op Neckermann, vernam De Tijd. Maar het fonds van de Belgische zakenman Pascal Leurquin, die de Kuifje-drukkerij Casterman nieuwe leven inblies maar vorig jaar overleed aan het coronavirus, stuitte toen op het veto van Springwater Capital.

De nieuwe eigenaar staat bij Neckermann voor een zware opgave. Met 50 reisbureaus en 150 werknemers kampt het bedrijf met hoge kosten. Investeringen in een nieuw digitaal boekingsplatform zijn nodig. Bovendien blijft de reissector voorlopig erg onzeker. 'De boekingen liggen stil', erkent Allardin. 'Voor de zomer worden alleen reizen met vouchers besteld. Mensen wachten af.'

Toch wil de CEO de zoektocht geen wanhoopsdaad noemen. 'De private-equityspeler is zeer geïnteresseerd', zegt hij optimistisch. 'Hij wil absoluut investeren in het bedrijf. Ik ben ervan overtuigd dat we snel een overnemer vinden en Neckermann een nieuwe start kan maken.'